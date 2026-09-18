Cổ phiếu ngành vàng châu Á khởi sắc khi giá vàng phục hồi từ đáy gần 6 tuần

Xu hướng đi xuống của giá dầu cùng sự suy yếu của đồng USD đã giúp giải tỏa sức ép tâm lý từ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong phiên giao dịch sáng 18/9, giá vàng giao ngay tiếp tục duy trì đà tăng, nhích thêm khoảng 0,5% lên quanh ngưỡng 4.361 USD/ounce. Trước đó trong phiên 17/9, giá vàng giao ngay từng bật tăng hơn 2%, đạt 4.360,36 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tại Mỹ tăng 0,3% lên 4.399,70 USD/ounce.

Đà hồi phục này xuất hiện cùng lúc với việc giá dầu Brent Biển Bắc giảm trong ngày thứ hai liên tiếp, mất khoảng 1% xuống mức 103,77 USD/thùng, qua đó xoa dịu nỗi lo chi phí năng lượng leo thang sẽ kéo lạm phát neo cao.

Đà tăng của giá vàng đã tạo lực đẩy trực tiếp cho các mã cổ phiếu khai khoáng trong khu vực. Tại thị trường Australia và Nhật Bản, cổ phiếu của Genesis Minerals tăng vọt 4,3%, Sumitomo Metal Mining và Westgold Resources cùng tăng 2,4%, Evolution Mining tăng 2,9%, Northern Star Resources tăng 2,5%, Ramelius Resources tăng 2,3%, trong khi Regis Resources và Perseus Mining cùng tăng 1,9%.

Tại thị trường Trung Quốc, diễn biến có sự phân hóa khi cổ phiếu Chifeng Jilong Gold Mining tăng 1,7%, Zijin Gold International tăng 1%, Zijin Mining Group gần như đi ngang khi chỉ nhích nhẹ 0,1%. Trong khi đó, Lingbao Gold giảm 1,2%, Shandong Gold mất 2,6% và Zhaojin Mining Industry sụt giảm 3,3%.

Thị trường kim loại quý đảo chiều đi lên sau đợt bán tháo mạnh vào ngày 16/9, thời điểm Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 3,75% - 4%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này sau 3 năm.

Mặc dù Fed phát tín hiệu có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm nay, với 16 trong tổng số 18 nhà hoạch định chính sách dự báo có ít nhất một đợt tăng nữa trước hết năm 2026, việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt và đồng USD giảm đã nhanh chóng khôi phục nhu cầu đối với tài sản không có lợi suất như vàng.