Cổ phiếu ngành điện chịu áp lực, 5 mã điện và năng lượng giảm giá

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ ngày 5–9/10 với diễn biến kém tích cực. Áp lực bán xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, trong đó cổ phiếu điện ghi nhận sự suy yếu đáng chú ý. Một số mã thuộc lĩnh vực năng lượng cũng giảm giá, dù triển vọng dài hạn của ngành vẫn gắn với nhu cầu điện và đầu tư hạ tầng.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm 0,15%, xuống 1.735,09 điểm, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Thanh khoản trên HoSE tăng 7,6% so với tuần trước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 13.987 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm điện chịu áp lực điều chỉnh, còn cổ phiếu năng lượng và dầu khí có sự phân hóa, với nhiều mã vẫn tăng giá.

Năm cổ phiếu điện và năng lượng đồng loạt giảm giá

Dữ liệu giá đóng cửa ngày 2/10 và 9/10/2026 cho thấy năm mã REE, PVC, PGV, GEG và POW đều giảm trong tuần. Mức giảm dao động từ 1,97% đến 5,17%, phản ánh áp lực điều chỉnh tại một số doanh nghiệp sản xuất điện, đầu tư hạ tầng năng lượng và cung cấp dịch vụ dầu khí.

Biến động giá 5 cổ phiếu điện và năng lượng trong tuần 5–9/10/2026. REE giảm mạnh nhất với 5,17%, tiếp đến là PVC, PGV, GEG và POW.

REE, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Từ mức 47.400 đồng/cổ phiếu ngày 2/10, REE giảm xuống còn 44.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/10, tương ứng mất 5,17%.

Diễn biến này đáng chú ý bởi REE là doanh nghiệp đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có thủy điện, điện gió và điện mặt trời. Trong phiên cuối tuần, cổ phiếu tiếp tục giảm 1,21%, với khối lượng khớp lệnh 982.500 đơn vị.

PVC, cổ phiếu Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí, giảm 2,48% trong tuần. Giá cổ phiếu từ 12.100 đồng ngày 2/10 xuống 11.800 đồng vào ngày 9/10.

PVC hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, dung dịch khoan và dịch vụ kỹ thuật phục vụ công nghiệp dầu khí. Đáng chú ý, doanh nghiệp từng công bố doanh thu hợp nhất sáu tháng đầu năm 2026 tăng 54% so với cùng kỳ. Diễn biến giảm giá trong tuần cho thấy thị giá cổ phiếu không nhất thiết vận động cùng chiều với kết quả kinh doanh đã công bố.

PGV, cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3, cũng ghi nhận mức giảm 2,33%. Giá đóng cửa từ 21.500 đồng ngày 2/10 giảm xuống 21.000 đồng vào ngày 9/10.

Đáng lưu ý, thanh khoản PGV tương đối thấp. Phiên 9/10, cổ phiếu chỉ ghi nhận 9.500 đơn vị được giao dịch. Thanh khoản hạn chế có thể khiến biến động giá chịu ảnh hưởng lớn hơn từ các lệnh mua bán có quy mô không lớn.

Cổ phiếu REE của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh giảm xuống 44.950 đồng/cổ phiếu trong phiên 9/10/2026, tiếp tục xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh đầu năm. Ảnh: MBS

GEG, cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, giảm 2,12%. Thị giá từ 11.800 đồng xuống 11.550 đồng/cổ phiếu. Riêng phiên 9/10, GEG giảm 1,70%, với khối lượng giao dịch 122.400 đơn vị.

GEG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời và thủy điện. Trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận sản lượng điện toàn hệ thống đạt 361 triệu kWh, trong đó điện gió chiếm khoảng 58%.

POW, cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, giảm 1,97% trong tuần. Giá từ 12.700 đồng/cổ phiếu ngày 2/10 xuống 12.450 đồng vào ngày 9/10.

Đáng chú ý, POW ghi nhận nhiều phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Phiên 9/10, cổ phiếu giảm thêm 0,40%, với hơn 5,1 triệu đơn vị được giao dịch. POW là doanh nghiệp sản xuất điện với các nguồn điện khí, nhiệt điện than và thủy điện, do đó hoạt động kinh doanh chịu tác động của giá nhiên liệu, sản lượng huy động và chi phí vận hành.

Áp lực điều chỉnh và những yếu tố nhà đầu tư cần theo dõi

Diễn biến giá 5 cổ phiếu điện và năng lượng từ ngày 2–9/10/2026 cho thấy xu hướng giảm, trong đó REE mất 5,17%, mạnh nhất trong nhóm khảo sát.

Diễn biến giá trong sáu phiên từ ngày 2/10 đến 9/10 cho thấy các cổ phiếu không giảm đồng đều. REE suy yếu rõ rệt, trong khi PGV và PVC xuất hiện những nhịp phục hồi ngắn. POW giảm tương đối liên tục về cuối tuần.

Áp lực đối với cổ phiếu điện cần được xem xét trong bối cảnh các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Với nhiệt điện, biến động giá than, khí và khả năng huy động công suất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất.

Trong khi đó, nhóm thủy điện và năng lượng tái tạo phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, sản lượng phát điện thực tế và cơ chế giá bán. Đối với những doanh nghiệp đầu tư nhiều dự án cùng lúc, chi phí tài chính và tiến độ đưa nhà máy vào vận hành cũng là những yếu tố đáng theo dõi.

Riêng nhóm dầu khí, diễn biến thị trường có sự khác biệt. Giá dầu Brent kết thúc phiên 9/10 ở mức 104,72 USD/thùng, tăng 2,4% trong tuần. Vì vậy, việc PVC giảm giá không đồng nghĩa toàn bộ nhóm dầu khí cùng suy yếu.

Nhìn chung, diễn biến của năm cổ phiếu cho thấy áp lực điều chỉnh đang hiện hữu tại một bộ phận doanh nghiệp điện và năng lượng, đặc biệt là REE.

Tuy nhiên, sự sụt giảm thị giá trong một tuần chưa đủ để kết luận triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp xấu đi. Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi báo cáo tài chính quý III/2026, sản lượng điện thực tế, diễn biến giá nhiên liệu, nghĩa vụ nợ vay và dòng tiền hoạt động trước khi đánh giá xu hướng trung hạn.