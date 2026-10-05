Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, dòng tiền tìm kiếm những câu chuyện riêng

Sự phân hoá dòng tiền đang diễn ra mạnh mẽ đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Kết phiên giao dịch ngày 5/10, toàn nhóm tăng trung bình 0,36%, tuy nhiên đà tăng lại chỉ thuộc về một vài cổ phiếu nhất định trong bối cảnh phần lớn chìm trong sắc đỏ.

Nổi bật với LPB và NVB, hai cổ phiếu tăng kịch trần trong phiên, trong đó NVB tăng gần 10%, LPB tăng gần 7%. Cổ phiếu NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân đang ở phiên thứ hia chạm trần liên tiếp, ghi nhận thị giá tăng 21% trong 5 phiên giao dịch vừa qua và tăng 36% trong một tháng qua.

Trong khi đó, LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam tính chung trong một tháng qua đang mất khoảng 12%. Đáng chú ý, hơn 6,5 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, chiếm phần lớn trong tổng 8,9 triệu cổ phiếu được sang tay trong phiên hôm nay đã tạo điều kiện cho cổ phiếu LPB bứt phá.

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Được biết, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang là những cổ đông cá nhân lớn nhất tại LPB. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đang nắm giữ 4,96% cổ phần tại đây, tương ứng với hơn 148 triệu cổ phiếu; ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 4,89%, tương ứng hơn 146 triệu cổ phiếu.

Nhìn chung các cổ phiếu ngân hàng cùng ghi nhận diễn biến kém tích cực, không chỉ trong phiên hôm nay mà cả trong một tháng qua. Sự thanh lọc của thị trường đậm nét với nhóm ngân hàng, khi trong tháng 9 chỉ có 9/28 cổ phiếu ngân hàng giữ được đà tăng khi triển vọng ngành kém tích cực hơn do môi trường lãi suất cao, rủi ro nợ xấu lớn hơn buộc các ngân hàng phải gia tăng trích lập dự phòng, sức ép từ tỷ giá USD/VND khiến nhà điều hành phải điều tiết thanh khoản qua kênh thị trường mở, đẩy chi phí vốn gia tăng và làm hẹp lại biên lãi thuần (NIM).

Trong một tháng qua, STB giảm 12%, BID, CTG giảm khoảng 5%, VCB mất 3%, TCB mất 0,3%, tính chung toàn nhóm giảm gần 3% trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 5,3%.

Bước sang tháng 10, khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang đến gần, nhóm cổ phiếu ngân hàng đứng trước nhiều áp lực nhưng không ít thuận lợi và khó khăn.

Thông tư 50/2026 vừa được thông qua nâng trần tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi) lên 95% thay vì 85% như hiện tại và các điều kiện áp dụng LEV (tỷ lệ đòn bẩy) và LCR (Tỷ lệ khả năng chi trả) cũng được nới được kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho các ngân hàng hiện tại trong lộ trình áp dụng Basel III. Các ngân hàng được dự báo giảm áp lực thanh khoản và có thêm dư địa cho vay trong bối cảnh hiện tại.

Hiện tại nhóm cổ phiếu này đang điều chỉnh về vùng thấp hơn trung bình 3 năm và 5 năm, trong khi đó, triển vọng của ngành vẫn được đánh giá tích cực. TCBS dự báo trong số 11 ngân hàng trong danh sách theo dõi, lợi nhuận sau thuế của cổ đông mẹ quý 3 có thể đạt 67,5 nghìn tỷ, tăng 24,7% sơ với cùng kỳ và giảm 4% so với quý trước. Trong khi đó MBS Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế các ngân hàng niêm yết mà tổ chức này theo dõi có thể đạt tới 19,1% so với cùng kỳ. Sự phân hoá tiếp tục là bức tranh rõ nét trong nhóm cổ phiếu này.

Lợi thế sẽ thuộc về các ngân hàng có câu chuyện riêng biệt, mang dấu ấn. Các chuyên gia của MBS chỉ ró, các ngân hàng có một trong những đặc điểm sau: Hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công, xuất nhập khẩu hoặc được cấp hạn mức tín dụng cao hơn toàn ngành; Chất lượng tài sản duy trì tốt hơn mặt bằng chung, qua đó giảm áp lực chi phí tín dụng và có lợi thế CASA; Chi phí vốn thấp hoặc câu chuyện riêng về tái cơ cấu, bán vốn và xử lý tài sản tồn đọng.

Thị trường đã đón nhận thông tin kinh tế vĩ mô quí 3/2026 với nhiều điếm tích cực, qua đó hỗ trợ tâm lý thị trường. Chỉ số VN-Index tăng hơn 15 điểm, dù vậy thanh khoản vẫn còn thấp với hơn 15 ngàn tỷ đồng trên cả ba sàn.