Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co mạnh khi nhà đầu tư thiếu đồng thuận. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán ngày 17/11 tiếp tục ghi nhận diễn biến giằng co khi áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và dầu khí.

Ngay sau khi mở cửa, VN-Index có thời điểm tăng lên trên 1.734 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều khi lực bán gia tăng. Chỉ số lùi về dưới 1.720 điểm vào khoảng 10h, trước khi phục hồi và dao động quanh vùng 1.725-1.730 điểm trong phần lớn thời gian còn lại của phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index có lúc giảm về gần 1.718 điểm, tương đương mất gần 19 điểm so với tham chiếu. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, thị trường vẫn không thể lấy lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,6%) xuống 1.726,72 điểm. HNX-Index giảm mạnh hơn, mất 6,31 điểm (-2,5%) xuống 248,60 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (+0,3%) lên 122,50 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.227 tỷ đồng, trong đó riêng HoSE ghi nhận gần 14.961 tỷ đồng, tăng gần 26% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 402 mã giảm (gồm 21 mã giảm sàn), 256 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần) trong khi 883 mã đứng giá.

Rổ VN30 cũng chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 7 điểm xuống 1.837 điểm. NHóm này ghi nhận tổng cộng 19 cổ phiếu giảm giá, 8 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu.

VN-Index chưa thể bứt khỏi vùng 1.700-1.740 điểm. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng là một trong những lực cản lớn nhất đối với VN-Index khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá.

Đáng chú ý, VCB (-2,1%) là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số, lấy đi khoảng 1,88 điểm. Các mã BID (-2,1%), CTG (-0,8%), LPB (-1,2%), TCB (-0,7%), ACB (-0,5%) và VPB (-0,5%) cũng giao dịch dưới tham chiếu.

Dù vậy, nhóm ngân hàng vẫn ghi nhận một số điểm sáng như STB (+1,1%), MSB (+0,6%) và HDB (+0,5%).

Áp lực bán còn xuất hiện mạnh tại nhóm dầu khí. BSR (-4,7%) giảm sâu nhất trong số các cổ phiếu lớn của ngành, tiếp đến là GAS (-3,7%), PLX (-3,5%) và PVD (-2,1%).

Nhóm công nghệ cũng diễn biến kém tích cực khi FPT (-1,8%) tiếp tục chịu áp lực bán.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa tiếp tục xuất hiện. VIC đứng giá tại 248.000 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM (-1,1%) và VRE (-1,7%) giảm giá.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn thu hút dòng tiền như KDH (+3,6%), CEO (+2,7%), DXG (+1,8%) và TCH (+1,7%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này duy trì trạng thái bán ròng trên cả 3 sàn với quy mô gần 438 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với gần 147 tỷ đồng, tiếp đến là VCB (-102 tỷ đồng), MBB (-65 tỷ đồng), STB (-38 tỷ đồng).

Ở chiều mua, MSN được khối ngoại gom ròng gần 147 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác thu hút dòng vốn ngoại gồm POW (+54 tỷ đồng), HPG (+51 tỷ đồng), KDH (+44 tỷ đồng).