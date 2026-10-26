Cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán, VN-Index giảm hơn 10 điểm

Kết phiên, sàn HoSE có 106 mã tăng và 205 mã giảm. VN-Index giảm 10,6 điểm (-0,6%) xuống 1.763,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 605,2 triệu đơn vị, giá trị 13.528 tỷ đồng, giảm lần lượt 22,1% về khối lượng và 20,15% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 84,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.611,5 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng khiến 22 cổ phiếu có thanh khoản vượt 100 tỷ đồng và giá giảm trên 1%, trong khi phiên sáng chỉ có 5 mã đáp ứng điều kiện này trên HoSE. Phần lớn các cổ phiếu bị bán mạnh thuộc nhóm blue-chip. Ở nhóm midcap, nhiều mã cũng giảm sâu như VIX giảm 1,57%, GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, EIB giảm 3,92%, GEE giảm 2,9%, VPI giảm 1,05%, CII giảm 2,51%, ORS giảm 3,13%, GMD giảm 3,15%, VCI giảm 2,3% và DXG giảm 3,35%. Các mã này đều có thanh khoản vượt trội so với phần còn lại của thị trường.

(Ảnh minh họa)

Nhóm VN30 giảm gần 18 điểm khi kết phiên, với 22 mã giảm và chỉ 5 mã tăng. GAS tăng mạnh nhất nhóm, đạt 2,8%, tiếp đến là VJC tăng 1,8%, BSR tăng 1,2%, GVR tăng 0,9% và VIC tăng nhẹ 0,2%.

Ở chiều giảm, SSB nới rộng mức giảm, dẫn đầu rổ VN30 khi mất 4,5%, xuống mức giá thấp nhất trong ngày là 15.900 đồng/cổ phiếu. VRE giảm 2,8%, LPB giảm 2,1%, SHB, FPT và VIB cùng giảm 1,8%. Đáng chú ý, trong top 10 cổ phiếu tác động lớn nhất đến chỉ số chung, có tới 8 mã thuộc nhóm ngân hàng.

Xét theo nhóm ngành, tiện ích là nhóm duy nhất tăng hơn 1,2%. Các nhóm năng lượng, truyền thông và giải trí, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp, phần cứng và thiết bị, thương mại hàng thiết yếu, thời trang và hàng lâu bền, dịch vụ tiêu dùng tăng nhẹ quanh mức 0,5%.

Ngược lại, nhóm thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm mạnh nhất, mất 3,35%; các nhóm còn lại giảm quanh mức 1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng gia tăng áp lực lên thị trường khi kết phiên giảm gần 1,5%.

Trong nhóm ngân hàng, chỉ OCB tăng 1,85%; ACB và MSB đứng giá tham chiếu, còn lại đều giảm. Các mã lớn như VCB, BID, CTG và TCB giảm hơn 1%, trong khi VPB giảm hơn 2%.

SHB giảm 1,85%, có thanh khoản cao nhất ngành với gần 29,3 triệu đơn vị được giao dịch. TPB giảm 0,8%, khớp 22,2 triệu đơn vị; TCB giảm 1,2%, khớp gần 18,1 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đóng cửa giảm hơn 1%. VIX giảm 1,6%, dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với 29,9 triệu đơn vị. SSI giảm 0,8%, khớp 14,5 triệu đơn vị; ORS giảm 3,1%, khớp 8,9 triệu đơn vị. LPS là cổ phiếu giảm sâu nhất ngành. Dù đã thoát giá sàn, mã này vẫn giảm 6,4% khi kết phiên, với khối lượng giao dịch 2,6 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, thị trường giảm sâu hơn trong phiên chiều khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Kết phiên, HNX có 52 mã tăng và 86 mã giảm. HNX-Index mất 3,38 điểm (-1,29%), xuống 259,32 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 54,3 triệu đơn vị, giá trị 810 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 9,64 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 141,3 tỷ đồng.

Trên UPCoM, thị trường phân hóa và gần như đi ngang khi chốt phiên. UPCoM-Index tăng 0,02 điểm (+0,02%), lên 126,28 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21 triệu đơn vị, giá trị 318 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,95 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 23,34 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục duy trì sức ép bán ra trong phiên chiều, bán ròng thêm 440,5 tỷ đồng trên HoSE, sau khi bán ròng 450,4 tỷ đồng trong phiên sáng. Như vậy, phiên này ghi nhận mức bán ròng cao nhất trong 11 phiên trở lại đây.

Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nổi bật gồm FPT với 258,2 tỷ đồng, HDB với 80,1 tỷ đồng, VPL với 69,5 tỷ đồng, ACB với 63 tỷ đồng, MBB với 51,5 tỷ đồng và GMD với 50,9 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, MSN được mua ròng 72,1 tỷ đồng, TCB đạt 64,4 tỷ đồng và VIC đạt 45,3 tỷ đồng.