Cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh, gần 35% vốn của Kosy đổi chủ

Nhóm cổ phiếu tài chính chìm trong sắc đỏ. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên 30/10, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành. Chỉ số đóng cửa ở mốc 1.741,62 điểm, giảm 13,99 điểm so với kết phiên trước. HNX-Index cũng giảm 3,87 điểm, trong khi UPCoM giảm 0,37 điểm.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 18.500 tỷ đồng, khối lượng giao dịch 776,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 2.800 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Trên cả ba sàn, có 518 mã giảm giá, trong khi số mã tăng chỉ có 233. 791 mã đứng giá.

Áp lực bán tập trung tại nhóm tài chính. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm sâu, như TCB giảm 3,36%, EIB giảm 4,17%, LPB giảm 3,22%, SSB giảm 3,53%, NVB giảm 3,45%, KLB giảm 3,21%, MBB giảm 2,03%. VCB, ACB, BID, HDB, VPB giảm hơn 1%. Các mã khác cũng đa phần đóng cửa trong sắc đỏ. Ngược chiều có VBB +2,42%, SGB tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự với hầu hết các mã giảm giá. Các mã giảm sâu là ORS giảm 4,07%, VIX giảm 3,23%, FPT giảm hơn 5%, VCI giảm 2,63%. SSI, VND, TCX, VPX, SHS giảm hơn 1%. Ngược dòng trong nhóm này có APG tăng trần; TCI, WSS, HCM, DSC tăng nhẹ.

Ở nhóm công nghiệp, GEX giảm 3,48%, VSC giảm 4,35%, GEE giảm 1,04%. Nhóm bán lẻ cũng chịu áp lực điều chỉnh khi MWG giảm 2,37%, DGW giảm 3,65%, MSN giảm 2,91%. PNJ giảm 3,43% và tiếp tục “dò đáy” mới khi đóng cửa ở giá 15.500 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 4/2017.

Khối ngoại hôm nay giao dịch gần 3.500 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng hơn 640 tỷ đồng. VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 354 tỷ đồng, tiếp đến là TCB bị bán ròng 133 tỷ đồng, MBB 43 tỷ đồng, VPL 38 tỷ đồng, VNM 31 tỷ đồng. Các cổ phiếu GEX, BID, VPB, LPB và ORS cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất, với giá trị từ 23 đến 30 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều mua, VHM dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với 69 tỷ đồng. Các mã được mua ròng đáng kể khác là VCB 38 tỷ đồng, VJC 31 tỷ đồng, BVH 30 tỷ đồng, GAS 27 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng DXG, VRE, CTG, SHB, PLX.

Nhóm bất động sản phân hóa hơn. VIC đứng giá, VHM tăng 1,45%, NVL tăng 0,48% và DXG tăng 2,23%. Ngược lại, TCH giảm 2,87%, DIG giảm 2,45%, PDR giảm 0,88% và VRE giảm 0,41%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 0,94%, trong khi MSR giảm mạnh 5,99%. Các cổ phiếu thép và hóa chất khác như NKG, DPM, DGC, HSG cũng chìm trong sắc đỏ.

Ngược chiều thị trường, một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì đà tăng, nổi bật là KOS của CTCP Kosy. Mã nhận được lực cầu bắt đáy sau 29 phiên giảm sàn, tăng trần lên giá 4.060 đồng/cp. Với việc khớp lệnh hơn 75,6 triệu đơn vị, gần 35% vốn của Kosy đã “đổi chủ” trong một phiên giao dịch.

Từ vùng giá tham chiếu hơn 30.000 đồng/cp phiên 21/9 - phiên KOS bắt đầu giảm sàn, đến nay mã đã giảm 87% giá trị.

Các mã ngược dòng thị trường khác là GAS +2,63%, PET +2%, HNG +5,26%, OII +1,7%, GMD +1,2%, HAH +1,2%...