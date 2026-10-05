Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong nhóm “Magnificent Seven”, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 0,6% sau khi Hon Hai Precision Industry (Foxconn), đối tác sản xuất máy chủ AI quan trọng của Nvidia, công bố doanh thu quý III tăng mạnh. Foxconn đạt doanh thu khoảng 95,5 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ, đồng thời cho biết nhu cầu liên quan đến AI tiếp tục duy trì đà tăng trong quý IV. Diễn biến này củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng chu kỳ đầu tư vào hạ tầng AI vẫn còn dư địa.

Các cổ phiếu còn lại trong nhóm này biến động nhẹ: Microsoft tăng 0,4%; Amazon giảm 0,1%; Apple giảm 0,2%; Meta giảm 0,2%; Tesla giảm 0,3%, trong khi Alphabet gần như không thay đổi.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp Mỹ có hoạt động đáng kể tại Brazil tăng mạnh sau khi Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, bất ngờ dẫn trước Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Bolsonaro giành khoảng 47% phiếu, so với 45% của ông Lula, qua đó đưa hai ứng cử viên vào vòng hai. Thông tin này thúc đẩy tâm lý tích cực trên thị trường Brazil, với đồng real tăng hơn 4%, chỉ số Ibovespa tương lai tăng hơn 8% và quỹ ETF MSCI Brazil tăng hơn 16%.

Một số cổ phiếu niêm yết tại Mỹ có liên hệ với Brazil, trong đó Nu Holdings, tăng mạnh trong phiên tiền thị trường. Nhà đầu tư kỳ vọng chính sách kinh tế thiên về thị trường của ông Bolsonaro, bao gồm giảm chi tiêu công, thúc đẩy tư nhân hóa và giảm thuế, có thể hỗ trợ tài sản Brazil.

Ở nhóm doanh nghiệp riêng lẻ, Cerebras Systems tăng khoảng 4-6% sau khi Tổng Giám đốc OpenAI Sam Altman khẳng định Cerebras là “đối tác thân cận” của OpenAI và hai công ty đang hợp tác sâu rộng nhằm cải thiện tốc độ xử lý AI. Cổ phiếu Cerebras đã chịu áp lực mạnh trong tuần trước do lo ngại OpenAI sử dụng chip Nvidia cho một số ứng dụng mới, nhưng bình luận của ông Altman giúp xoa dịu những lo ngại về quan hệ giữa hai công ty.

DraftKings tăng khoảng 4-5% sau khi ngân hàng Bank of America (BoA) nâng khuyến nghị từ “neutral” lên “buy”, giữ giá mục tiêu 27 USD. Giới phân tích cho rằng sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu trong thời gian qua đã tạo ra mức định giá hấp dẫn hơn, đồng thời đánh giá tích cực hơn về triển vọng của các thị trường dự đoán đối với DraftKings.

Cổ phiếu của Harley-Davidson tăng khoảng 4% sau khi Citi Bank nâng khuyến nghị cổ phiếu từ “neutral” lên “buy” và tăng giá mục tiêu từ 31 lên 33 USD. Ngân hàng này cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ của hãng đang cải thiện, trong khi kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng và công ty đã nâng triển vọng cả năm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Intel giảm khoảng 4% sau khi tỷ phú Elon Musk xác nhận đang có các cuộc thảo luận với TSMC về khả năng tham gia dự án nhà máy chip Terafab tại Texas. Intel từng là đối tác được công bố đầu tiên của dự án và dự kiến cung cấp công nghệ sản xuất 14A. Khả năng TSMC tham gia làm dấy lên lo ngại về vai trò của Intel trong dự án. Cổ phiếu TSMC tại Mỹ tăng khoảng 1%, trong khi cổ phiếu TSMC tại Đài Loan tăng khoảng 3%.

Ông Musk cho biết các cuộc trao đổi với TSMC mới chỉ ở giai đoạn thảo luận và chưa có thỏa thuận chính thức. Các nguồn tin trong ngành cho rằng TSMC có thể tham gia với vai trò vận hành nhà máy hoặc cung cấp công nghệ, trong khi Intel vẫn có thể duy trì một phần vai trò trong Terafab.

Cổ phiếu của PTC tăng hơn 30%, có thời điểm khoảng 34-36%, sau khi Schneider Electric đồng ý mua công ty phần mềm công nghiệp này với giá trị khoảng 22,6 tỷ USD. Thương vụ được xem là một trong những giao dịch lớn đáng chú ý trên thị trường phần mềm công nghiệp trong năm nay.

Cổ phiếu của RXO tăng khoảng 20-23% sau khi được C.H. Robinson Worldwide đồng ý mua lại trong thương vụ trị giá khoảng 5,8 tỷ USD. Ngược lại, cổ phiếu C.H. Robinson giảm khoảng 7% do nhà đầu tư phản ứng với chi phí của thương vụ.

Cổ phiếu của ngân hàng Wells Fargo tăng khoảng 1% sau khi Morgan Stanley nâng khuyến nghị lên “overweight”, cho rằng ngân hàng này có triển vọng rõ ràng hơn trong việc cải thiện khả năng sinh lợi từ năm 202

Align Technology giảm khoảng 2% sau khi Evercore ISI hạ khuyến nghị xuống “in line”, nhận định môi trường kinh tế vĩ mô của ngành nha khoa đã suy yếu đáng kể.

Cenovus Energy giảm khoảng 2% sau khi công ty đồng ý mua Athabasca Oil với giá trị doanh nghiệp khoảng 5,7 tỷ CAD (4 tỷ USD). Thương vụ diễn ra trong bối cảnh ngành năng lượng Canada tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp nhất và mở rộng năng lực sản xuất.

Nhìn chung, diễn biến trước giờ mở cửa cho thấy dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào AI và các doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng, trong khi các thương vụ M&A và những thay đổi về triển vọng chính sách tại Brazil tạo ra các điểm tăng riêng lẻ. Trong lĩnh vực bán dẫn, phản ứng trái chiều giữa Nvidia, TSMC và Intel cũng cho thấy nhà đầu tư ngày càng chú ý đến việc ai sẽ kiểm soát năng lực sản xuất chip phục vụ làn sóng AI tiếp theo.