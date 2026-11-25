Theo dữ liệu giao dịch, cổ phiếu MSR tăng 14,94% lên mức giá trần 55.400 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt gần 2,28 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 120,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 3,55 tỷ đồng, với lượng bán ra hơn 3,61 triệu cổ phiếu, trong khi mua vào chỉ 1.200 đơn vị.

Cổ phiếu MSR tăng trần trong phiên 25/11.

Trước đó, MSR chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau khi đạt vùng đỉnh 68.000-70.000 đồng/cp vào cuối tháng 10. Đến phiên 23/11, thị giá lùi về 48.400 đồng/cp, tương đương giảm hơn 29% so với vùng đỉnh.

“Cú nhấn ga” của MSR xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc vừa gia hạn việc tạm đình chỉ một phần các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản sang Mỹ đến ngày 27/1/2027. Chính sách liên quan đến một số mặt hàng như gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng.

Dù vậy, MSR chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến vonfram nên không chịu tác động trực tiếp từ việc Trung Quốc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát đối với những khoáng sản nói trên. Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp đang hưởng lợi từ mặt bằng giá vonfram tăng cao và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung toàn cầu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng, tăng gần 409% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 4.350 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 211 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III/2026, doanh thu đạt 14.557 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ; lợi nhuận đạt 2.148 tỷ đồng, tăng 29% so với quý trước. Kết quả này giúp lợi nhuận 9 tháng vượt khoảng 70% mức cao nhất trong kế hoạch năm ban đầu.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ vonfram. Doanh thu sản phẩm này đạt 23.955 tỷ đồng trong 9 tháng, chiếm khoảng 93% tổng doanh thu. Giá APT vonfram bình quân quý III đạt 3.129 USD/mtu, cao gần 6 lần cùng kỳ năm trước. Sản lượng sản phẩm vonfram tăng 60% trong 9 tháng, đạt 4.144 tấn.

Tuy nhiên, tăng trưởng của MSR cũng đi kèm một số điểm cần theo dõi. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng chỉ đạt hơn 1.270 tỷ đồng, tương đương 29,2% lợi nhuận sau thuế. Hàng tồn kho cuối quý III tăng lên gần 8.956 tỷ đồng, gấp 3,1 lần đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng lên hơn 4.321 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ vay tăng lên 14.748 tỷ đồng vào cuối quý III, kéo chi phí lãi vay lên 326 tỷ đồng trong quý. Những con số này cho thấy MSR đang mở rộng quy mô hoạt động nhưng cũng cần lượng vốn lưu động lớn. Khả năng chuyển lợi nhuận thành dòng tiền và kiểm soát nợ vay sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Câu chuyện đáng chú ý khác nằm ở chiến lược thu hút đối tác quốc tế. Đầu tháng 10/2026, Elmet Group của Mỹ hoàn tất mua 4,99% cổ phần MSR với mức định giá vốn chủ sở hữu khoảng 2,5 tỷ USD. Hai bên triển khai thỏa thuận cung ứng dài hạn hơn 8 năm, với sản lượng khoảng 1.250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm.

Đến ngày 9/11, Masan tiếp tục công bố biên bản ghi nhớ với Sojitz Corporation của Nhật Bản.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR từ công ty con của Masan, với mức giá không thấp hơn giá Elmet đã đầu tư. Đối tác Nhật Bản đồng thời tham gia phân phối sản phẩm vonfram và fluorspar của MSR tại thị trường này. Hai bên dự kiến hoàn tất thỏa thuận chính thức vào cuối năm 2026, sau quá trình thẩm định và các phê duyệt cần thiết.

Việc có thêm các đối tác chiến lược tại Mỹ và Nhật Bản không chỉ mở rộng đầu ra mà còn giúp MSR tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết trên HoSE trong năm 2027.

Về cổ tức, MSR đã chi trả 1.000 đồng/cp trong tháng 9 và thông qua phương án cổ tức đợt hai 5.000 đồng/cp, đưa tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2026 lên 6.000 đồng/cp.