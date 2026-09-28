Cổ phiếu MSN chạm đỉnh một tháng, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang tái xuất danh sách tỷ phú USD

Cổ phiếu MSN phục hồi đưa tài sản Chủ tịch Masan vượt mốc 1 tỷ USD

Theo số liệu cập nhật ngày 27/9 của Tạp chí Forbes, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan, đã chính thức quay trở lại danh sách tỷ phú USD thế giới. Khối tài sản của ông ước tính đạt 1 tỷ USD, giúp doanh nhân này đứng ở vị trí thứ 3.328 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Cột mốc này đánh dấu sự tái xuất của người đứng đầu Masan sau một thời gian giá trị tài sản suy giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD.

Tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang biến động đồng pha với thị giá cổ phiếu của các doanh nghiệp mà ông nắm giữ, trong đó cổ phiếu MSN giữ vai trò chi phối lớn nhất. Dữ liệu công bố cho thấy ông Quang đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương khoảng 31,19% vốn điều lệ của Masan. Bên cạnh đó, ông còn nắm giữ lượng cổ phần đáng kể với gần 19 triệu cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 25/9 chứng kiến sức bật mạnh mẽ của cổ phiếu MSN khi mã này tăng lên mức 70.100 đồng mỗi cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất của MSN trong vòng một tháng qua. Đà bứt phá của mã cổ phiếu đầu ngành tiêu dùng bán lẻ đã trở thành lực đỡ then chốt giúp tổng giá trị tài sản ước tính của Chủ tịch Masan vượt trở lại ngưỡng tỷ USD. Ông Quang lần đầu tiên được Forbes ghi nhận là tỷ phú vào năm 2018 với quy mô tài sản 1,3 tỷ USD, sau đó đã nhiều lần ra vào danh sách do biến động mạnh của thị trường chứng khoán.

Việt Nam có 8 đại diện góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới

Sự trở lại của Chủ tịch Masan đã nâng tổng số tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes lên con số 8 người. Dẫn đầu danh sách doanh nhân giàu nhất Việt Nam tiếp tục là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với khối tài sản ước tính đạt 36,2 tỷ USD. Trên quy mô toàn cầu, ông Vượng hiện được xếp hạng thứ 64 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Vị trí thứ hai tại Việt Nam thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet, với khối tài sản ước tính 4,2 tỷ USD. Đứng sát phía sau là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, đồng thời là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản khoảng 4,1 tỷ USD. Trong khi đó, em gái bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, sở hữu quy mô tài sản ước đạt 2,9 tỷ USD.

Bảng xếp hạng ghi nhận hai doanh nhân có cùng quy mô tài sản khoảng 2,3 tỷ USD là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank. Xếp liền kề là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank, với giá trị tài sản ước tính đạt 1,2 tỷ USD. Việc bổ sung ông Nguyễn Đăng Quang ở mốc 1 tỷ USD khép lại danh sách 8 đại diện của giới kinh doanh Việt Nam trên bảng xếp hạng tài sản quốc tế.