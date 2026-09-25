Cổ phiếu MCH, VGC, DCM qua góc nhìn công ty chứng khoán. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán đưa ra những góc nhìn khác nhau đối với MCH, VGC và DCM, trong đó MCH được Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap) nâng khuyến nghị lên khả quan, VGC được VPBankS khuyến nghị mua, còn DCM được BVSC duy trì quan điểm trung lập.

Với MCH, Vietcap nâng khuyến nghị từ “Phù hợp thị trường” lên “Khả quan”, dù hạ 10% giá mục tiêu xuống 163.000 đồng/cổ phiếu, sau khi giá MCH giảm 18% kể từ báo cáo trước. Vietcap dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2026 tăng lần lượt 13,2% và 11%, nhờ gia tăng thị phần, đổi mới sản phẩm và mở rộng các ngành hàng. Giai đoạn 2026-2028, lợi nhuận ròng được dự báo tăng trưởng kép 14%.

Đối với VGC, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu 51.800 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng khoán kỳ vọng mảng khu công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu dự phóng giai đoạn 2026-2028 lần lượt đạt 4.208 tỷ đồng, 5.091 tỷ đồng và 5.816 tỷ đồng. Mảng vật liệu xây dựng cũng được kỳ vọng cải thiện khi môi trường cạnh tranh thuận lợi hơn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị trung lập đối với DCM và hạ giá mục tiêu từ 42.000 xuống 35.500 đồng/cổ phiếu. Theo BVSC, thay đổi về nguồn cung và giá khí đầu vào có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận dài hạn. Với giả định giá dầu Brent 65-70 USD/thùng trong giai đoạn 2028-2031, lợi nhuận bình quân của DCM được dự báo thấp hơn khoảng 32% so với kịch bản duy trì công thức giá khí hiện tại.