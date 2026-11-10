Cổ phiếu MCH, PVD, BSR: Ba triển vọng, ba mức định giá. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán: MCH), với giá mục tiêu 12 tháng là 151.900 đồng/cổ phiếu.

Theo Yuanta, MCH ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 14%, bất chấp áp lực gia tăng từ chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và quảng cáo, khuyến mãi. Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 71% và 69% dự phóng cả năm.

Xét theo cơ cấu ngành hàng, thực phẩm tiện lợi và gia vị cùng tăng trưởng 19%, lần lượt đạt 2.940 tỷ đồng và 2.919 tỷ đồng. Mảng đồ uống đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình (HPC) tăng trưởng 21% trong 9 tháng.

Tuy nhiên, Yuanta hạ 3% giá mục tiêu và điều chỉnh khuyến nghị xuống nắm giữ do rủi ro quản trị doanh nghiệp gia tăng. Việc công ty mẹ Masan (MSN) nâng tỷ lệ sở hữu thêm 5,6% lên gần 75% tại MCH làm giảm tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, đồng thời đặt ra quan ngại về khả năng dòng tiền của MCH được ưu tiên phục vụ tái cấu trúc tài chính cấp tập đoàn thay vì tối ưu hóa quyền lợi cổ đông thiểu số.

Với giá thị trường 139.900 đồng/cổ phiếu tại ngày 26/10/2026, Yuanta dự báo MCH có tổng mức sinh lời kỳ vọng 12,1%, bao gồm 3,5% cổ tức tiền mặt.

Đối với Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE: PVD), Công ty Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị khả quan, với giá mục tiêu 21.000 đồng/cổ phiếu, giảm 5% so với mức trước đó. So với giá thị trường 18.000 đồng/cổ phiếu tại ngày 3/11/2026, cổ phiếu có tổng mức sinh lời kỳ vọng 16,7%.

Việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu phản ánh mức cắt giảm 13,7% dự báo tổng lợi nhuận ròng giai đoạn 2026-2030. Nguyên nhân chủ yếu do Vietcap hạ 2,5% giả định giá thuê ngày giàn tự nâng trung bình giai đoạn 2026-2030, giảm giá thuê ngày giàn TAD (PVD V) từ năm 2028 xuống 99.000 USD/ngày.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp mảng khoan năm 2026 thấp hơn dự kiến do chi phí nâng cấp giàn không được vốn hóa và chi phí vượt dự toán tại dự án Sông Đốc.

Dù vậy, Vietcap dự báo lợi nhuận ròng cốt lõi năm 2026 đạt 36,1 triệu USD, tăng 6%, nhờ đóng góp cả năm của PVD VIII và PVD IX từ tháng 4, cùng sự tăng trưởng của dịch vụ giếng khoan và công ty liên kết. Sang năm 2027, lợi nhuận sau thuế cốt lõi dự kiến tăng 44%, đạt 52,1 triệu USD; lợi nhuận sau thuế báo cáo dự kiến đạt 48,5 triệu USD, tăng 51,6%.

Triển vọng dài hạn của PVD được hỗ trợ bởi nhu cầu khoan trong nước. Giai đoạn 2027-2030, Việt Nam dự kiến khoan 100-120 giếng mỗi năm, không tính Lô B, cao gấp 2-2,4 lần bình quân giai đoạn 2021-2025. Theo Vietcap, PVD đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2027 ở mức 15,1 lần, thấp hơn 50% so với trung vị lịch sử 30,2 lần.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (UPCoM: BSR), với giá mục tiêu 30.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 14,8% so với mức 26.500 đồng/cổ phiếu tại ngày 5/11/2026.

Theo SHS, BSR ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 59.581 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng đạt 8.968 tỷ đồng, gấp gần 10 lần cùng kỳ và cao hơn 30% so với ước tính công bố giữa tháng 10. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 164.217 tỷ đồng, tăng 58%, vượt 6,5% kế hoạch năm; lợi nhuận ròng đạt 24.899 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ và vượt 11,5 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ gián đoạn dòng chảy sản phẩm tinh chế tại eo biển Hormuz, đẩy crack spread bình quân quý III của diesel lên 62,9 USD/thùng và Jet A1 lên 60,7 USD/thùng, cùng gấp 2,3 lần cùng kỳ. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp của BSR mở rộng lên 16,2%.

SHS dự báo năm 2026, BSR đạt doanh thu 227.120 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 32.819 tỷ đồng, gấp 6,3 lần năm 2025. Sang năm 2027, lợi nhuận dự kiến giảm 43%, xuống 18.620 tỷ đồng do crack spread điều chỉnh về 23 USD/thùng và nhà máy có lịch bảo dưỡng tổng thể 32 ngày.

Về dài hạn, dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất với tổng mức đầu tư 36.397 tỷ đồng dự kiến nâng công suất chế biến lên 171.000 thùng/ngày và tăng 2,5 lần sản lượng Jet A1 từ cuối năm 2029. Bên cạnh đó, kế hoạch PVN thoái vốn tối thiểu 2,13% trước ngày 11/3/2027 được kỳ vọng giúp tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của BSR vượt 10%, cải thiện thanh khoản và tỷ trọng trong các rổ chỉ số.