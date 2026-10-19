Cổ phiếu LPL và VPG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

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Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã PLP-HOSE) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã VPG-HOSE) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2026.

Theo đó, HOSE sẽ chuyển cổ phiếu PLP và VPG từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10/2026 do hai tổ chức niêm yết này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

HOSE yêu cầu hai công ty, Giám đốc phòng Quản lý niêm yết, Giám đốc phòng Hệ thống giao dịch, Giám đốc phòng Giám sát giao dịch, Giám đốc phòng Thông tin thị trường của HOSE chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Về tình trạng cổ phiếu PLP thì trước đó, PLP đã lần lượt bị cảnh báo và chuyển sang diện kiểm soát, cũng do chậm nộp BCTC soát xét bán niên.

Ngay trước công bố hạn chế giao dịch, bà Lê Mai Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT PLP đã có tâm thư gửi tới cổ đông và đối tác. Mở đầu bức thư, Chủ tịch Phương bày tỏ sự thấu hiểu trước những lo lắng cổ đông đang phải trải qua, đặc biệt là các bất lợi đối với hoạt động giao dịch cổ phiếu.

Về tình trạng và lộ trình khắc phục, bà Phương cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2026 diễn ra muộn hơn kế hoạch. Cụ thể, ngày 24/8/2026, công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hiện nay, công ty đang khẩn trương phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất các bước rà soát cuối cùng, với mục tiêu công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, công ty cũng nhận thức rằng nếu việc chậm công bố báo cáo tài chính tiếp tục kéo dài, cổ phiếu PLP có thể phải đối mặt với các biện pháp quản lý giao dịch nghiêm ngặt hơn theo quy định hiện hành, bao gồm khả năng bị đưa vào diện hạn chế giao dịch nếu đáp ứng các điều kiện áp dụng. Đây là vấn đề công ty đặc biệt quan tâm và đang tập trung nguồn lực để khắc phục, hạn chế tối đa những ảnh hưởng bất lợi có thể phát sinh đối với cổ đông và nhà đầu tư.

Công ty khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị, điều hành vẫn dang được triển khai, vận hành liên tục. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng và tìm kiếm cơ hội phát triển, với mục tiêu duy trì sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt khoảng 2.420 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 3,6 triệu m2. Kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đang được duy trì, với các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ khách hàng tiếp tục được triển khai.

Bên cạnh việc duy trì hoạt động hiện hữu, công ty cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các đơn đặt hàng mới, tạo thêm cơ sở để kỳ vọng vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ trong thời gian tới. Trên nền tảng năng lực sản xuất hiện có, PLP tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, chủ động đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường trong bối cảnh ngành vật liệu ván sàn còn nhiều thách thức nhưng vẫn có dư địa phát triển.

Ở mảng phát triển thị trường vật liệu ván sàn, ban lãnh đạo PLP chỉ ra những tín hiệu tích cực. Cụ thể, sản lượng đặt hàng tại nhà máy sản xuất ván sàn SPC đã lấp đầy khoảng 60% công suất thiết kế, làm nền tảng để nâng cao mức độ khai thác công suất trong giai đoạn tiếp theo; thị trường mở rộng hơn 50% so với cùng kỳ, tạo đầu ra cho sản phẩm ván sàn và hỗ trợ kế hoạch phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, công ty đã ký kết thành công hợp đồng với những khách hàng lớn như United Weaver, Flooring Partner... mở ra cơ hội gia tăng đơn hàng và thiết lập quan hệ thương mại dài hạn.

Còn đối với cổ phiếu VPG, trước đó, HOSE cho biết cổ phiếu VPG bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 09/10/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu VPG được theo dõi ở các diện sau:

Một là, diện cảnh báo theo Quyết định 302/QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của tổ chức niêm yết.

Hai là, diện cảnh báo theo Quyết định 303/QĐ-SGDHCM ngày 07/04/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 là số âm.

Ngay sau đó, Chủ tịch HĐQT công ty bà Lê Thị Thanh Lệ đã ký công văn gửi HOSE giải trình và đưa ra lộ trình khắc phục như sau: công ty đang tích cực làm việc, phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm trao đổi, rà soát và thống nhất các nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Ngoài ra, công ty đã và đang nỗ lực cung cấp, bổ sung các hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin có liên quan theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp giải trình, đối chiếu và làm rõ các vấn đề phát sinh. Đồng thời, đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất và sẽ thực hiện công bố thông tin ngay sau khi Báo cáo tài chính được hoàn tất và phát hành.

Kết thúc quý 2/2026, công ty ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh 4.369,99 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 99,99% so với cùng kỳ năm 2025. Sự sụt giảm này đến từ tất cả các mảng kinh doanh chủ lực, trong đó lớn nhất là mặt hàng than nhiệt VỚI mức giảm 2.738 tỷ đồng (doanh thu mặt hàng than nhiệt quý 2/2025 chiếm 62.65% tổng doanh thu quý 2/2025).

Bên cạnh đó, doanh thu các mặt hàng: than cốc, quặng cũng ghi nhận giảm toàn bộ; doanh thu dịch vụ hàng hóa khác giảm 99,87%. Sự suy giảm doanh thu ảnh hưởng bất lợi do sự biến động của thị trường hàng hóa và một số khó khăn chủ quan của Công ty trong đó có sự ảnh hưởng của biến động nhân sự cấp cao ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản, trong năm 2025, công ty đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ sản phẩm thuộc Dự án phát triển nhà ờ chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho khách hàng; do đó, không còn ghi nhận doanh thu từ dự án này trong quý 2/2026.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2/2026 giảm 35,37 tỷ đồng (giảm 99,80%) so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 79,13 tỷ đồng (giảm 66,67%). Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này. Mức giảm chi phí tài chính không tương ứng với doanh thu do tiến độ thu hồi công nợ khách hàng chậm hơn kế hoạch, kéo theo việc chậm thanh toán các khoản vay ngân hàng dẫn đến lợi nhuận sau thuế báo cáo kỳ bị lỗ (34 tỷ).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty giảm từ 8.994,87 tỷ đồng xuống 191,6 tỷ đồng, lợi nhuận từ dương hơn 47 tỷ đồng xuống âm 65,96 tỷ đồng.