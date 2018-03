Cổ phiếu lớn phân hóa, VN-Index giảm nhẹ

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang có sự phân hóa.

Thị trường về cuối phiên sáng giao dịch có phần tiêu cực hơn khi cả hai chỉ số chính trên hai sàn HOSE và HNX đều giảm điểm.

Nhiều bluechis giảm điểm như VNM giảm 0,71% về 209.500 đồng/cp, GAS giảm 0,55% còn 126.300 đồng/cp, BHN giảm 2,89% xuống 127.800 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu phân hóa. HDB và VPB dẫn đầu nhóm tăng với mức tương ứng 1,54% và 0,62%. Trong khi đó, CTG quay đầu giảm 0,28% còn 35.100 đồng/cp, BID giảm mạnh 1,46% xuống 43.900 đồng/cp.

Trong khi đó, đà giảm của hai chỉ số chính không quá mạnh nhờ vào lực đỡ tốt đến từ các mã trụ cột như SAB, VIC, MSN, PNJ… Đáng kể như SAB tăng 0,38% lên 240.00 đồng/cp, VCS tăng mạnh 2,48% lên 264.000 đồng/cp, MSN tăng 0,63% lên 111.100 đồng/cp.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 1,2 điểm (0,1%) xuống 1.171,04 điểm. Toàn sàn có 114 mã tăng, 53 mã đứng giá và 141 mã giảm giá. HNX-Index giảm 0,3 điểm (-0,23%) xuống 132,26 điểm. Toàn sàn có 63 mã tăng, 66 mã đứng giá và 76 mã giảm giá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 29/3 tiếp tục đón nhận thông tin không tích cực đến từ thị trường chứng khoán thế giới.

Cụ thể, thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ tư tiếp tục giảm chủ yếu do cổ phiếu nhóm công nghệ vẫn chưa thể phục hồi từ các đợt giảm mạnh trước đó. Chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 0,8% xuống 6.949,23 do cổ phiếu của Amazon, Netflix và Apple tiếp tục giảm điểm. Chỉ số S&P giảm 0,3% xuống 2.605 điểm do cổ phiếu nhóm công nghệ giảm gần 1%. Chỉ số Dow Jones giảm 9,29 điểm xuống 23.848 điểm.

Bên cạnh đó, thông tin giá dầu hôm thứ tư tiếp tục giảm, cũng là ngày giảm thứ 3 liên tiếp có thể tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu ngành dầu khí.

Mở cửa phiên giao dịch 29/3, các chỉ số chứng khoán trong nước đang có mức giảm nhẹ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự phân hóa mạnh và sắc đỏ đang chiếm ưu thế nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu như VNM, GAS, BID, VJC, CTD, ROS, BHN… đang có mức giảm giá khá.

Ở chiều ngược lại, SAB, VIC, MSN, CTG , PNJ… là những nhân tố chủ chốt giúp VN-Index đi ngang. PNJ đang tăng 1% lên 199.000 đồng/CP, SAB tăng 0,8% lên 240.000 đồng/CP, MSN tăng 1% lên 11.500 đồng/CP.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ là điểm sáng khi có mức tăng tốt từ đầu phiên. HOT tăng trần lên 36.450 đồng/CP, PJC tăng 9,9% lên 41.200 đồng/cp, IDI tăng 0,7% lên 13.900 đồng/cp, khớp lệnh hơn 3 triệu cp.

Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng giá. Trong đó, HDB tăng 1,76% lên 46.250 đồng/CP, VPB tăng 1,08% lên 65.600 đồng/CP. Cổ phiếu ngành công nghệ thông tin cũng có mức tăng mạnh như FPT tăng 1,02% lên 59.500 đồng/cp, CMT và ITD đang tăng trần.

Sau khoảng 65 phút giao dịch, VN-Index không có nhiều biến động và giằng co tại mức hơn 1.172,81 điểm, tăng nhẹ 0.01%. Tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 39 triệu cổ phiếu, trị giá 1.239 tỷ đồng.

HNX-Index cũng đi ngang tại mức 132,55 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 14,9 triệu cổ phiếu, trị giá 225 tỷ đồng.

Huy Lê