Cổ phiếu lớn giúp VN-Index đảo chiều thành công, thanh khoản xuống đáy 4 tuần

VN-Index và các đường MA20 ngày, MA50 ngày.

VIC và GAS là hai trụ mạnh nhất hôm nay, bên cạnh sự hỗ trợ của một số blue-chips lớn khác. VIC đóng cửa tăng 1,32%, GAS tăng 1,78% là hai cổ phiếu hiếm hoi trong rổ VN30 tăng tốt.

Nhìn riêng diễn biến phiên chiều, GAS có thay đổi tích cực nhất. Chỉ trong khoảng 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, cổ phiếu này xuất hiện các lệnh mua quyết liệt, đẩy giá tăng cao. So với mức chốt phiên sáng, GAS chiều nay tăng tới 1,64%. Thanh khoản của GAS không cao, cả ngày khớp gần 58,9 tỷ đồng và riêng phiên chiều đạt hơn 31 tỷ. Tuy nhiên các lệnh mua lớn xuất hiện rất nhanh cuối phiên đã thay đổi tương quan cung cầu đột ngột, đặc biệt trong bối cảnh áp lực bán cũng rất nhẹ.

Thống kê rổ VN30 phiên chiều có 20 mã cải thiện giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã tụt sâu hơn. Tuy nhiên số tăng hầu hết chỉ nhích lên được 1-2 bước giá nên ảnh hưởng hạn chế tới điểm số. Bản thân rổ VN30 vẫn có 13 mã đỏ và 11 mã xanh cuối phiên, VN30-Index không đủ sức vượt tham chiếu, đóng cửa vẫn giảm 0,3%.

Dù vậy so với phiên sáng chỉ có 9 mã xanh và 19 mã đỏ, chiều nay giao dịch đã có chút khởi sắc. Ngoài số tăng đảo chiều vượt tham chiếu, khá nhiều mã khác trong rổ VN30 cũng bớt xấu. Chốt phiên sáng rổ này vẫn còn 8 mã giảm từ 1% trở lên thì kết phiên còn 5 mã là MCH giảm 2,58%, STB giảm 1,72%, VNM giảm 1,62%, VPB giảm 1,11% và MSN giảm 1,1%.

Thanh khoản tại nhóm blue-chips buổi chiều tuy có tăng 15,8% so với buổi sáng nhưng vẫn ở mức cực thấp, chỉ đạt gần 2.615 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn gần như “nằm im”. Tuy nhiên phía ngược lại, khi có tới 20 cổ phiếu có khả năng cải thiện giá (so với phiên sáng) trong bối cảnh giao dịch nhỏ như vậy tức là khối lượng bán ra cũng rất nhẹ.

Trạng thái yếu ớt của dòng tiền giúp nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ có lợi thế tăng giá. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 136 mã xanh và 157 mã đỏ, cải thiện chút ít so với phiên sáng (123 mã xanh/161 mã đỏ) nhưng cũng có 68 mã tăng quá 1% (phiên sáng 49 mã). Khoảng một nửa số này có thanh khoản cả ngày dưới mức 1 tỷ đồng, thậm chí nếu tính từ mức giao dịch dưới 10 tỷ đồng thì tới hai phần ba. Điểm bất lợi về thanh khoản là khi giao dịch quá nhỏ thì giá cổ phiếu tăng cũng kém tin cậy. Không ít cổ phiếu tăng giá 3%-6% chỉ với vài chục triệu đồng hoặc quanh trăm triệu đồng thanh khoản, nhưng đó chỉ là những cuộc chơi lẻ tẻ.

Các cổ phiếu thu hút dòng tiền tốt nhất và giá tăng mạnh là SHB tăng 2,29% với 674,7 tỷ đồng. SHB không chỉ mạnh nhất rổ VN30 mà còn dẫn đầu thị trường về thanh khoản. VIC tăng 1,32% với 426,5 tỷ; TPB tăng 3,15% với 364,1 tỷ; VSC tăng 1,85% với 181,4 tỷ; VCI tăng 1% với 152,2 tỷ; POW tăng 1,6% với 119 tỷ; PVT tăng 2,2% với 109,1 tỷ.

Với tổng thanh khoản đã rất thấp, rổ VN30 chiều nay cũng chỉ chiếm 49% giá trị khớp lệnh sàn, cho thấy dòng tiền vẫn nghiêng về các cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt trong nhóm midcap. VPI, NKG, NLG, ORS, HSG, NT2… là những mã nổi bật trong nhóm này.

Ở phía giảm, vẫn là các đại diện từ sáng chịu áp lực rõ nét như KDH giảm 2,52%, VPB giảm 1,11%, VNM giảm 1,62%, NVL giảm 2,76%, PVD giảm 2,1%. Nhìn chung áp lực bán không đột biến thêm nên thanh khoản nhóm giảm sâu hầu hết là nhỏ. Trong 157 mã đỏ cuối phiên của VN-Index cũng có 65 mã giảm quá 1%, thì chỉ chiếm 14% giá trị khớp lệnh sàn HoSE (phiên sáng 67 mã chiếm 23,5%).

Diễn biến khá tích cực trong bối cảnh giao dịch rất chậm là khối ngoại đã quay đầu mua ròng phiên chiều trên HoSE. Cụ thể, khối này giải ngân mới xấp xỉ 1.110 tỷ đồng, tăng 94% so với phiên sáng trong khi bán ra chỉ tăng 7% đạt 832,2 tỷ. Vị thế ròng đảo chiều thành +277,7 tỷ so với -203 tỷ trong phiên sáng. VIC được mua ròng ấn tượng chiều nay với +138,8 tỷ, phiên sáng mới +28,2 tỷ. Ngoài ra POW +78,1 tỷ, VHM +46,9 tỷ, HDB +42 tỷ, TPB +41 tỷ, HPG +37,9 tỷ, MSN +30,8 tỷ là các cổ phiếu được mua mới nổi bật. Phía bán ròng vẫn là các đại diện từ sáng với FPT, NVL, ACB, MBB.