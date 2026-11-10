Cổ phiếu lao dốc, vướng điều tra an ninh: Tài sản CEO Nvidia 'bốc hơi' hàng tỷ USD

Giá cổ phiếu Nvidia giảm mạnh kéo theo tài sản ròng của CEO Jensen Huang bốc hơi hàng tỷ USD, sau khi ông thừa nhận có quan hệ với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Hội đồng quản trị Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập về khả năng có sự can thiệp của tình báo nước ngoài, trong khi chưa có bằng chứng về việc lộ lọt bí mật quốc gia hay công ty.

CEO Jensen Huang đang đối mặt với áp lực nặng nề khi cổ phiếu Nvidia lao dốc giữa tâm bão điều tra an ninh. Ảnh: Fortune

Nvidia cùng nhiều công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ đã chứng kiến mức giảm giá trị thị trường lên tới 2,5 nghìn tỷ USD trong bối cảnh lo ngại về chính trị và quy định gia tăng sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Tài sản ròng của Jensen Huang, CEO Nvidia, đã giảm từ 171 tỷ USD xuống còn khoảng 150,9 tỷ USD do giá cổ phiếu công ty lao dốc, trước khi hồi phục nhẹ lên 154,9 tỷ USD. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi ông Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bị nghi ngờ là gián điệp Trung Quốc.

Hội đồng quản trị Nvidia đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ khả năng có sự can thiệp của tình báo nước ngoài vào công ty. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy an ninh quốc gia hoặc bí mật công ty bị xâm phạm.

Phía chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc gián điệp này. Trong khi đó, hội đồng quản trị Nvidia và các nhà phân tích vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng vụ bê bối đã hạn chế đà tăng trưởng của cổ phiếu Nvidia trong thời gian qua.

Jensen Huang đã công khai xin lỗi và cam kết sẽ nỗ lực lấy lại niềm tin từ cổ đông và công chúng. Tuy nhiên, tương lai lãnh đạo của ông vẫn còn nhiều bất định khi chưa có người kế nhiệm rõ ràng được đề xuất.

Một số ý kiến dự đoán khả năng ông Huang có thể từ chức, nhưng hội đồng quản trị Nvidia vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực điều hành của ông. Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng thể hiện sự tin tưởng vào lãnh đạo của Jensen Huang bất chấp những cáo buộc.

Vụ việc này đang tạo ra nhiều áp lực cho Nvidia trong bối cảnh ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý và chính trị tại Mỹ.