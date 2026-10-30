Cổ phiếu lao dốc hàng loạt, ngân hàng tạo sức ép lớn

VN-Index và đường trung bình 20 ngày.

Chiều nay VIC có nỗ lực đỡ giá rõ rệt, thanh khoản tăng 21% so với buổi sáng và giá phục hồi lại toàn bộ mức giảm 2,9% để lùi về tham chiếu. Tuy cuối phiên trụ lớn nhất thị trường này không cộng điểm, nhưng biên độ phục hồi nói trên giúp hình thành nhịp đi lên của VN-Index trong buổi chiều.

VHM thậm chí được kéo giá còn tốt hơn VIC, tính riêng chiều nay đã tăng 3,96% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều thành công, tăng 1,45% lúc đóng cửa. Thanh khoản của VHM cũng cao hơn phiên sáng hơn 43%, xác nhận có dòng tiền vào khá tốt.

Một trụ khác là GAS, tuy vốn hóa không bằng VIC và VHM nhưng cũng thuộc Top 10 của VN-Index. Khác với hai mã trên, GAS suy yếu trong phần lớn thời gian buổi chiều, nhưng riêng đợt ATC lại xuất hiện cú đánh thốc dữ dội, kéo giá tăng 2,63%.

Tuy vậy các nỗ lực của 3 cổ phiếu này chỉ giúp VN-Index là chính. Chỉ số tăng khoảng 14,6 điểm (+0,85%) so với đáy thấp nhất phiên và đóng cửa thu hẹp được mức giảm còn 13,99 điểm (-0,8%) so với tham chiếu. Với VN30-Index, ảnh hưởng của 3 mã này ít hơn, chỉ số chốt phiên vẫn giảm 1,18% với 3 mã xanh và 23 mã đỏ.

VN30-Index bị ảnh hưởng nặng nề từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Toàn bộ 13 cổ phiếu nhóm này trong rổ VN30 đều giảm, thậm chí 4 mã giảm quá 2% là SSB giảm 3,53%, TCB giảm 3,36%, LPB giảm 3,22% và MBB giảm 2,03%. Duy nhất SHB và STB là giảm dưới 1%.

Mở rộng ra toàn nhóm ngân hàng trên các sàn, duy nhất 2/28 cổ phiếu còn xanh là VBB và SGB, nhưng tới 20 mã giảm quá 1%, EIB thậm chí giảm 4,17%. Thanh khoản tại các cổ phiếu ngân hàng cũng giảm 12% so với hôm qua, chỉ đạt gần 2.794 tỷ đồng, thấp nhất 20 phiên. Điều này cho thấy sức mua đã suy yếu rất nhiều trong nhóm này.

Việc một vài blue-chips hồi giá đỡ điểm số không thay đổi được tâm lý bi quan trên thị trường. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa có 72 mã xanh và 253 mã đỏ, về tương quan thì không xấu hơn phiên sáng bao nhiêu (81 mã xanh/225 mã đỏ), nhưng cổ phiếu giảm sâu thì rất nhiều. Cụ thể, chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm quá 2% chiều nay đã tròn 100 mã, trong khi buổi sáng mới là 61 mã. Ngoài ra có 68 mã giảm trong biên độ 1%-2%. Rõ ràng là sức ép hạ giá bán buổi chiều đã dữ dội hơn hẳn. Phù hợp với sự thay đổi cách bán này, thanh khoản sàn HoSE phiên chiều cũng tăng 40% so với phiên sáng, đạt hơn 6.979 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận.

Rất may là cả sàn HoSE mới có 6 cổ phiếu giảm hết biên độ là GIL, KSB, HII, BKG, TMT và AAT, phần lớn số này thanh khoản nhỏ. Giao dịch cao nhất là KSB cũng chỉ 21,8 tỷ đồng. Tuy nhiên số thanh khoản cỡ trăm tỷ với biên độ trên 2% thì nhiều, bao gồm các blue-chips VN30. Ngoài ra midcap cũng xuất hiện VCS giảm 4,35%, VIX giảm 3,23%, TCH giảm 2,87%, GEX giảm 3,48%, PNJ giảm 3,43%, ORS giảm 4,07%, VCI giảm 2,63%.

Việc cổ phiếu giảm sâu nhưng chỉ số giảm ít đang khiến nhà đầu tư khó quyết định. Rõ ràng nhịp điều chỉnh ở VN-Index thì khá nhẹ, thậm chí bình thường sau tuần tăng mạnh trước đó, nhưng cổ phiếu không ít mã đã mất sạch lợi nhuận.