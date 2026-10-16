Cổ phiếu Kosy (KOS) lao dốc, hàng loạt doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp

Áp lực bán giải chấp tại các tổ chức liên quan ban lãnh đạo

Báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho thấy Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Kosy vừa bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS. Giao dịch ép bán này diễn ra từ ngày 9/10/2026 đến ngày 15/10/2026. Kết quả của đợt xả hàng làm tỷ lệ sở hữu của Đầu tư Địa ốc Kosy giảm từ mức gần 9,97 triệu cổ phiếu, tương đương 4,605%, xuống còn hơn 9,21 triệu cổ phiếu, tương đương 4,26%.

Trước đợt xả hàng quy mô lớn này, Đầu tư Địa ốc Kosy cũng đã bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS trong ngày 29/9/2026 và giai đoạn từ ngày 1/10/2026 đến ngày 5/1Cổ phiếu KOS giảm sàn liên tiếp, các tổ chức liên quan lãnh đạo Kosy ồ ạt bị ép bán giải chấp

Thị giá rớt thảm kéo theo hệ lụy hàng loạt tổ chức liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Kosy (mã chứng khoán KOS) bị công ty chứng khoán ép bán giải chấp. Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng vừa phát đi văn bản giải trình chi tiết về chuỗi năm phiên cổ phiếu giảm sàn liên tiếp trên thị trường.

Hàng loạt tổ chức liên quan lãnh đạo cấp cao bị ép bán

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Kosy vừa bị các công ty chứng khoán bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS. Giao dịch diễn ra từ ngày 9/10/2026 đến ngày 15/10/2026. Sự việc này kéo tỷ lệ sở hữu của Đầu tư Địa ốc Kosy giảm từ gần 9,97 triệu cổ phiếu tương đương 4,605% xuống còn hơn 9,21 triệu cổ phiếu tương đương 4,26%. Trước đó vào ngày 29/9/2026 và giai đoạn đầu tháng 10/2026, tổ chức này cũng đã bị bán giải chấp 8.000 cổ phiếu KOS.

Đầu tư Địa ốc Kosy là doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với giới chủ của Tập đoàn Kosy. Ông Nguyễn Việt Cường hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Kosy Group đồng thời kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Đầu tư Địa ốc Kosy. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Kosy Group là bà Nguyễn Thị Hằng cũng đang là thành viên góp vốn tại tổ chức này. Cá nhân ông Nguyễn Việt Cường đang trực tiếp nắm giữ hơn 71,8 triệu cổ phiếu KOS tương ứng 33,17% vốn điều lệ, còn bà Nguyễn Thị Hằng sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS tương đương 6,42%.

Làn sóng bán giải chấp cũng lan sang Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus là một doanh nghiệp khác liên quan đến hai vị lãnh đạo trên. Trong khoảng thời gian từ ngày 9/10/2026 đến 15/10/2026, Đầu tư Leo Regulus bị ép bán 4.732 cổ phiếu KOS, qua đó giảm khối lượng sở hữu về mức gần 22,2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 10,251%.

Ở một diễn biến khác, bà Hoàng Thị Yến là em dâu của ông Nguyễn Việt Cường đã đăng ký mua vào 8 triệu cổ phiếu KOS để gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất mua đủ số lượng, bà Yến sẽ nâng khối lượng nắm giữ từ 32.130 cổ phiếu lên hơn 8,03 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu vọt lên mức 3,71%.

Lý giải nguyên nhân cổ phiếu giảm sàn mất thanh khoản

Ngay sau những biến động tiêu cực về giá, Kosy Group đã phát đi văn bản báo cáo chính thức gửi cơ quan quản lý liên quan đến việc cổ phiếu KOS giảm sàn năm phiên liên tiếp từ ngày 5/10/2026 đến ngày 9/10/2026. Báo cáo này đưa ra các đánh giá đa chiều về yếu tố thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch của doanh nghiệp.

Theo phân tích của Kosy, thị trường chứng khoán thời gian qua ghi nhận xu hướng sụt giảm theo quán tính kéo theo tâm lý bán tháo từ các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã KOS và đồng loạt kích hoạt lệnh giải chấp. Lực cung đột biến này làm gia tăng áp lực bán trên toàn thị trường, trực tiếp khiến giá cổ phiếu giảm sâu liên tiếp nhiều phiên và đối mặt với rủi ro mất thanh khoản.

Đánh giá về tình hình nội tại, phía Kosy khẳng định các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi vẫn đang diễn ra bình thường. Các lĩnh vực mũi nhọn như đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và công tác vận hành hệ thống dự án đều bám sát kế hoạch đã đề ra. Doanh nghiệp nhấn mạnh không ghi nhận bất kỳ biến động bất thường nào từ cấu trúc nội bộ có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.