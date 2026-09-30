Cổ phiếu Kosy (KOS) bốc hơi nửa giá trị, tài khoản Chủ tịch Nguyễn Việt Cường liên tục bị bán giải chấp

Chuỗi giảm sàn 7 phiên liên tiếp và làn sóng bán giải chấp cổ phiếu lãnh đạo

Phiên giao dịch ngày 29/9 chứng kiến cổ phiếu KOS của Công ty Cổ phần Kosy tiếp tục giảm kịch sàn. Đây là phiên giảm hết biên độ thứ 7 liên tiếp của mã chứng khoán này. Thị giá KOS có thời điểm lùi về mức 18.200 đồng mỗi cổ phiếu, đánh dấu vùng giá thấp nhất trong hơn 6 năm tính từ đầu năm 2020. Chỉ qua một tháng giao dịch, cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản này đã đánh mất gần một nửa giá trị trên bảng điện.

Điểm đáng chú ý là lực cầu trên thị trường đối với KOS gần như biến mất hoàn toàn, trái ngược với áp lực bán luôn duy trì ở mức cao. Khối lượng dư bán tại mức giá sàn phình to lên tới 21 triệu đơn vị, tương đương gần 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Tình trạng mất thanh khoản kéo dài khiến vốn hóa thị trường của Kosy thu hẹp nhanh chóng, chỉ còn ghi nhận khoảng 3.940 tỷ đồng.

Sự suy giảm của thị giá đi kèm với làn sóng xử lý tài sản từ các tổ chức tài chính. Chỉ trong 4 ngày từ ngày 22/9 đến ngày 25/9, năm công ty chứng khoán đã thông báo bán giải chấp tổng cộng gần 3,8 triệu cổ phiếu KOS. Danh sách tài khoản bị ép bán bao gồm ông Nguyễn Việt Cường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Hằng là vợ ông Cường, hai người em Nguyễn Thị Phương Thảo và Nguyễn Trung Kiên, cùng pháp nhân liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus.

Giải trình về đà lao dốc và triết lý điều hành dựa vào Kinh Dịch của người đứng đầu

Trước chuỗi giảm sàn bất thường, Công ty Cổ phần Kosy đã gửi văn bản giải trình lên cơ quan quản lý về các phiên giao dịch tiêu cực từ ngày 21/9 đến ngày 25/9. Văn bản do Chủ tịch Nguyễn Việt Cường ký xác nhận thị trường chứng khoán đang diễn biến không thuận lợi, thanh khoản suy giảm và nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp cũng chỉ ra việc một số công ty chứng khoán cắt giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với mã KOS là yếu tố trực tiếp gia tăng áp lực bán tháo.

Phía công ty khẳng định các hoạt động đầu tư phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có biến động nội tại nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Về số liệu tài chính, sáu tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Kosy đạt gần 722,7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 120%. Dù vậy, đối chiếu với mục tiêu lợi nhuận 120 tỷ đồng của cả năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 12,8% kế hoạch.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu thu hút sự chú ý trở lại đối với những chia sẻ của ông Nguyễn Việt Cường về triết lý điều hành doanh nghiệp tại sự kiện tháng 8/2024. Khi đối diện với các giai đoạn khó khăn và kết quả công việc không như mong đợi, người đứng đầu Kosy cho biết ông chấp nhận thực tế và xem đó là ý của trời đất. Đáng chú ý, vị Chủ tịch từng tiết lộ trước khi đưa ra quyết định cho các công việc quan trọng của doanh nghiệp, ban lãnh đạo thường tham khảo các yếu tố vận mệnh và đặc biệt là ứng dụng Kinh Dịch để đánh giá tính chất công việc.