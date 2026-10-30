Cổ phiếu KOS được 'giải cứu' sau gần một tháng giảm sàn

Tính đến 10h sáng 30/10, cổ phiếu KOS tăng trần lên 4.060 đồng/cp, tương ứng mức tăng 6,84% so với tham chiếu. Trước đó, mã này mở cửa ở mức 3.540 đồng/cp, rồi đảo chiều tăng hết biên độ sau chuỗi 29 phiên giảm sàn liên tiếp.

Thanh khoản KOS tăng đột biến với hơn 74,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 267,21 tỷ đồng. Khối lượng này cao gấp khoảng 209 lần bình quân 10 ngày gần nhất.

So với hơn 216,48 triệu cổ phiếu đang lưu hành của Kosy, lượng cổ phiếu được sang tay trong phiên sáng tương đương khoảng 34,2%.

Trong đó, khối lượng mua chủ động đạt hơn 65,8 triệu cổ phiếu, gấp gần 8 lần lượng bán chủ động (8,28 triệu cổ phiếu). Tại thời điểm ghi nhận, KOS còn dư mua giá trần hơn 8,9 triệu cổ phiếu.

Chuỗi giảm của KOS bắt đầu từ ngày 21/9, khi mã đóng cửa ở mức 27.950 đồng/cp. Đến phiên 29/10, cổ phiếu tiếp tục giảm hết biên độ xuống 3.800 đồng/cp, với hơn 1,38 triệu đơn vị được khớp lệnh. Đây là phiên giảm sàn thứ 29 liên tiếp của mã.

Trước khi bước vào chuỗi giảm sàn, KOS đóng cửa phiên 18/9 ở mức 30.050 đồng/cp. Như vậy, đến ngày 29/10, thị giá đã giảm hơn 87%. Ngay cả khi tăng trần lên 4.060 đồng/cp trong sáng 30/10, cổ phiếu vẫn thấp hơn khoảng 86,5% so với mức giá trước chuỗi lao dốc.

Đà giảm này cũng khiến vốn hóa thị trường của Kosy thu hẹp mạnh, từ khoảng 6.506 tỷ đồng vào ngày 18/9 xuống còn 823 tỷ đồng vào cuối phiên 29/10.

Như vậy, chỉ sau 29 phiên giao dịch, vốn hóa doanh nghiệp đã giảm gần 5.683 tỷ đồng, tương đương hơn 87%.

Diễn biến giảm sâu của KOS thời gian qua đi kèm hàng loạt giao dịch bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo và các bên liên quan.

Theo các báo cáo công bố ngày 23/10, Chủ tịch HĐQT Kosy Nguyễn Việt Cường bị bán giải chấp 175.287 cổ phiếu. Cùng với đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy và CTCP Đầu tư Leo Regulus bị bán giải chấp lần lượt 445.500 và 175.870 cổ phiếu.

Trong văn bản giải trình ngày 23/10, Kosy cho biết việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin và thực hiện bán giải chấp đã làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu KOS.

Doanh nghiệp đồng thời khẳng định các hoạt động cốt lõi gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án vẫn được triển khai theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.