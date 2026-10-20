Cổ phiếu khu công nghiệp và thép tăng mạnh, VN-Index tăng trở lại

Sắc xanh bao phủ thị trường trong phiên giao dịch ngày 20-10

Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp bật tăng mạnh: SZC tăng trần, CTD tăng 4,43%, BCM tăng 4,34%, KBC tăng 3,08%, IDC tăng 3,84%...

Nhóm cổ phiếu thép cũng tăng tích cực: NKG tăng 5,66%, HPG tăng 2,68%, HSG tăng 2,87%, TVN tăng 6,19%...

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng giao dịch tích cực, với sắc xanh chiếm ưu thế. Đáng chú ý, PNJ tăng kịch trần lên 19.700 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần hơn 4 triệu cổ phiếu, trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày mai 21-10.

Cổ phiếu PNJ tăng trần trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 19 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị hơn 220 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là ACB gần 137 tỷ đồng, VHM 136 tỷ đồng và KDC hơn 100 tỷ đồng.

Chốt phiên, VN-Index tăng 2,13 điểm (0,13%) lên 1.691,97 điểm với 188 mã tăng, 115 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,55 điểm (0,02%) lên 257,96 điểm với 65 mã tăng, 64 mã giảm và 53 mã đứng giá.

Thanh khoản ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 13.300 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 13.800 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với phiên trước.