Cổ phiếu HYBE, SM cùng lao dốc sau gần một năm ảm đạm: Tương lai của Kpop đang đối mặt với dấu hỏi lớn?

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang chứng kiến giai đoạn khó khăn của bốn công ty giải trí hàng đầu gồm HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment. Giá cổ phiếu đồng loạt sụt giảm mạnh trong gần một năm qua, khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về khả năng duy trì sức tăng trưởng cũng như tìm kiếm thế hệ nghệ sĩ đủ sức kế thừa những tên tuổi đình đám hiện tại.

Theo Kbizoom, triển vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang bị đánh giá thận trọng hơn. Thay vì chỉ nhìn vào thành công của những nhóm nhạc chủ lực, các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến một vấn đề dài hạn: Liệu những công ty lớn có thể tiếp tục tạo ra nguồn doanh thu ổn định khi các nghệ sĩ hàng đầu dần bước vào giai đoạn chuyển giao sự nghiệp?

Diễn biến trên thị trường chứng khoán trong những ngày đầu tháng 11 cho thấy sự bất ổn này. Kết phiên ngày 6/11, cổ phiếu HYBE tăng 1,59%, trong khi SM Entertainment giảm 0,51%. Trước đó một ngày, hai mã này từng phục hồi lần lượt hơn 6% và 8%. Tuy nhiên, trong phiên 4/11, cổ phiếu HYBE và SM lại lần lượt mất 12,4% và 9%. Đáng chú ý, HYBE có thời điểm chạm mức thấp nhất trong một năm, xuống còn 136.500 won.

Nguyên nhân khiến thị trường biến động mạnh phần nào đến từ kết quả kinh doanh quý III. Thoạt nhìn, HYBE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hoạt động ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của công ty lại giảm gần 90% so với quý trước, khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Một trong những nguyên nhân chính là sự biến động tỷ giá, khi đồng won tăng giá so với USD làm giảm giá trị các khoản nắm giữ ngoại tệ của doanh nghiệp khi quy đổi sang nội tệ.

Trong khi đó, SM Entertainment cũng không có kết quả kinh doanh như kỳ vọng. Doanh thu và lợi nhuận hoạt động trong quý III đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, còn lợi nhuận ròng chuyển sang mức âm 1,1 tỷ won. Công ty lý giải kết quả này xuất phát từ việc hoạt động liên quan đến album giảm xuống khi nhiều nghệ sĩ tập trung cho các buổi biểu diễn và chuyến lưu diễn.

Tuy nhiên, những con số trong một quý chưa phải vấn đề đáng lo ngại duy nhất. Điều khiến giới đầu tư quan tâm hơn cả là xu hướng suy giảm kéo dài của cổ phiếu bốn công ty giải trí lớn. So với mức đỉnh trước đó, giá cổ phiếu HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment và YG Entertainment đã mất khoảng 50-60% tính đến phiên giao dịch ngày 6/11.

Đáng chú ý, HYBE đã mất hơn 64% giá trị kể từ tháng 2, thời điểm thông tin BTS chuẩn bị trở lại được công bố. Diễn biến này khiến không ít nhà đầu tư lo ngại công ty đã tiến gần đến ngưỡng tăng trưởng cao nhất. Dù sở hữu danh mục nghệ sĩ và thương hiệu âm nhạc đa dạng như SEVENTEEN, ENHYPEN hay KATSEYE, HYBE vẫn đứng trước bài toán khó: tìm kiếm một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu tương đương BTS.

Bên cạnh đó, thời điểm BTS phát hành album đầy đủ tiếp theo cũng là một dấu hỏi. Nhóm dự kiến tiếp tục các hoạt động lưu diễn thế giới đến tháng 3 năm sau, khiến nhà đầu tư khó xác định thời điểm những sản phẩm âm nhạc mới có thể tạo ra cú hích doanh thu tiếp theo.

Sự thận trọng của thị trường còn thể hiện qua việc một số công ty chứng khoán điều chỉnh giảm giá mục tiêu đối với cổ phiếu HYBE. Samsung Securities hạ mức định giá từ 280.000 won xuống 235.000 won, trong khi Hana Securities điều chỉnh từ 300.000 won xuống 270.000 won. Đáng chú ý, hồi tháng 1, hai đơn vị này từng đưa ra mức giá mục tiêu lần lượt là 410.000 won và 440.000 won.

Không chỉ HYBE, JYP Entertainment và YG Entertainment cũng đang đối mặt với những thách thức riêng liên quan đến tương lai của các nghệ sĩ chủ lực.

Với JYP Entertainment, TWICE và Stray Kids vẫn là hai nhóm nhạc quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, triển vọng hoạt động dài hạn của cả hai đang xuất hiện những yếu tố bất định. TWICE tiến gần đến giai đoạn gia hạn hợp đồng, trong khi các thành viên Jeongyeon, Chaeyoung và Jihyo được cho là đã rời công ty để tập trung vào hoạt động cá nhân. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì các hoạt động chung của nhóm trong tương lai.

Stray Kids cũng đứng trước bài toán nhập ngũ. Một số thành viên đang tiến gần đến độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi phần lớn đội hình được dự đoán sẽ lần lượt nhập ngũ trong vòng 5 năm tới. Đây có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động và nguồn doanh thu của JYP trong dài hạn.

Ở phía YG Entertainment, BLACKPINK vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng nổi bật nhất. Tuy nhiên, thời điểm nhóm tái hợp đầy đủ trong một dự án âm nhạc mới vẫn chưa rõ ràng. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn thế giới vào tháng 1, các thành viên chủ yếu tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Đáng chú ý, mỗi người hiện hoạt động dưới sự quản lý của một công ty khác nhau, đồng nghĩa với việc doanh thu từ những dự án cá nhân không trực tiếp đóng góp vào kết quả kinh doanh của YG.

SM Entertainment cũng không tránh khỏi những áp lực tương tự. Dù sở hữu nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như NCT 127 và aespa, công ty vẫn bị đánh giá là chưa có nhiều nghệ sĩ cá nhân đạt sức ảnh hưởng tương đương những tên tuổi hàng đầu tại các đối thủ. Đặc biệt, sức hút của một số nhóm nhạc chủ lực vẫn tập trung chủ yếu ở thị trường châu Á. Doanh số bán vé tại Bắc Mỹ trong những chuyến lưu diễn gần đây cũng chưa đạt kỳ vọng, tạo ra khoảng cách đáng kể so với khả năng tổ chức tour tại thị trường này của BTS, BLACKPINK hay Stray Kids.

Trước những lo ngại về tốc độ tăng trưởng của ngành giải trí, các công ty lớn đang tìm cách mở rộng hoạt động sang những thị trường mới. Tại buổi công bố kết quả kinh doanh ngày 4/11, HYBE cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển các nhóm nhạc bản địa hóa ở Đông Nam Á theo mô hình tương tự KATSEYE.

Tổng giám đốc HYBE Lee Jae Sang cho biết công ty đã nỗ lực đáng kể để giảm sự phụ thuộc vào BTS. Ông đồng thời nhận định sự phát triển của các nghệ sĩ địa phương tại Đông Nam Á cho thấy HYBE cần xây dựng những cơ sở sản xuất âm nhạc ngay tại khu vực này.

SM Entertainment cũng công bố kế hoạch tích cực mở rộng sang các thị trường mới, đồng thời xây dựng danh mục nghệ sĩ cân bằng hơn nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số nhóm nhạc chủ lực.

Nhìn rộng hơn, sự lao dốc của cổ phiếu HYBE, SM, JYP và YG không đơn thuần phản ánh những biến động tài chính trong ngắn hạn. Đằng sau đó là bài toán lớn của ngành công nghiệp K-pop: thành công của những thế hệ nghệ sĩ hiện tại có thể duy trì trong bao lâu và liệu các công ty giải trí có đủ khả năng tạo ra những tên tuổi mới để tiếp nối sức ảnh hưởng ấy?

Khi BTS, BLACKPINK, TWICE hay những nhóm nhạc hàng đầu khác dần bước vào những giai đoạn mới của sự nghiệp, áp lực tìm kiếm thế hệ kế cận ngày càng lớn. Và có lẽ, điều mà giới đầu tư muốn nhìn thấy lúc này không chỉ là một album ăn khách hay một chuyến lưu diễn thành công, mà còn là lời giải cho câu hỏi: Kpop sẽ tiếp tục tăng trưởng bằng cách nào khi những con át chủ bài hiện tại không thể mãi là động lực duy nhất?