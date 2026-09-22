Cổ phiếu 'họ' Vingroup đồng loạt tăng, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm

Sau những phiên điều chỉnh trước đó, VN-Index trở lại đà tăng trong phiên 22/9 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt "họ" Vin và Gelex, đồng loạt tăng giá. Dù vậy, thanh khoản trên HoSE tiếp tục giảm so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm lên 1.816,93 điểm. Trên HoSE, có 174 mã tăng giá, trong đó 6 mã tăng trần, trong khi 130 mã giảm, gồm 7 mã giảm sàn. Toàn thị trường ghi nhận 163 mã tăng, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 539,3 triệu đơn vị, với giá trị gần 12.988 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 391,8 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt gần 147,5 triệu đơn vị. So với phiên trước, giá trị giao dịch trên HoSE giảm gần 4.500 tỷ đồng.

Sau nhịp điều chỉnh trong các phiên trước, nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup trở lại là một trong những động lực chính của thị trường. VIC tăng 3,74%, VHM tăng 1,91%, VRE tăng 1,41% và VPL tăng 0,62%.

Đà tăng cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. PDR tăng 2,17%, KHG tăng 2,7%, SIP tăng 1,41% và BCM tăng 1,01%. Trong khi đó, NVL giảm 0,79%, LDG giảm 2,55%, còn DXG tăng 0,47%.

Theo nhóm ngành, bất động sản tăng 2,75%, đứng trong nhóm tăng mạnh nhất phiên. Công nghệ tăng 1,8%, vật liệu cơ bản tăng 0,92%, hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,81% và công nghiệp tăng 0,61%.

Bên cạnh nhóm Vin, các cổ phiếu thuộc Gelex cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. GEE tăng kịch trần 6,91%, GEX tăng 3,17%, VGC tăng 2,89% và GEL tăng 1,06%. EIB tăng 1,54%.

Một số cổ phiếu công nghiệp cũng tăng mạnh như HAH tăng 2,99%, VSC tăng 2,29%, PC1 tăng 3,47% và VOS tăng 3,33%.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, MSN tăng 3,84%, SAB tăng 1,82%, VNM tăng 1,49%, DGC tăng 1,27% và POW tăng 1,99%.

Trái với diễn biến tích cực của nhiều nhóm cổ phiếu lớn, nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. SSB của SeABank giảm sàn 6,9%, xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, với hơn 3,8 triệu đơn vị được khớp lệnh. Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng đi xuống như BVB giảm 3,13%, ACB giảm 1,79%, VPB giảm 1,58%, MBB giảm 0,5% và CTG giảm 0,16%.

Ở chiều tăng, MSB dẫn đầu nhóm ngân hàng với mức tăng 3,45%. EIB, TPB, LPB và TCB cũng tăng quanh 1%.

Nhóm năng lượng giảm 0,61%, trong đó một số cổ phiếu dầu khí vốn hóa lớn như PLX, GAS, BSR và PVD điều chỉnh. Ngược lại, dòng tiền tìm đến một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như PVP tăng kịch trần 6,85%, PVT tăng 4,56% và VTO tăng 3,81%.

Một điểm đáng chú ý trong phiên là khối ngoại quay lại trạng thái mua ròng, song quy mô không lớn. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 3.200 tỷ đồng, trong đó giá trị mua ròng chưa đầy 100 tỷ đồng.

SBT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 131 tỷ đồng, tiếp đến là MCH với 67,96 tỷ đồng, VIC với 49,71 tỷ đồng và VNM với 41,54 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với hơn 86 tỷ đồng. VHM, VPB, BVH và VCB lần lượt bị bán ròng 54,49 tỷ đồng, 49,55 tỷ đồng, 45,03 tỷ đồng và 32,43 tỷ đồng.

Dù chỉ số tăng khá mạnh, thanh khoản vẫn là điểm đáng chú ý khi giá trị giao dịch trên HoSE giảm so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu, trong khi đà tăng của chỉ số vẫn tập trung đáng kể ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.