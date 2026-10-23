Cổ phiếu HHV được khuyến nghị mua

Theo TPS, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV – sàn HOSE) HHV đã thoát khỏi xu hướng giảm dài hạn với khối lượng khớp lệnh đột biến, cho thấy cổ phiếu có khả năng chuyển từ giai đoạn giảm dài hạn sang xu hướng tăng mới (xu hướng giảm trước đó kéo dài từ 9/2025 đến 10/2026).

Cổ phiếu HHV được TPS khuyến nghị mua (nguồn ảnh minh họa: HHV).

Giá hiện tại 9.760 đồng/CP nằm trên EMA10/20 (hỗ trợ ngắn hạn) nhưng vẫn dưới EMA50/100/200 (kháng cự trung dài hạn) - xu hướng ngắn hạn đã đảo chiều tăng, trong khi xu hướng trung - dài hạn cần thêm thời gian xác nhận.

Dựa trên phân tích kỹ thuật, TPS cho rằng, 5/5 chỉ báo động lượng (RSI, CMF, Stochastic, CCI, Aroon) đồng thuận xu hướng tăng, đây là mức đồng thuận cao. Tuy nhiên chỉ báo Stochastic đã vượt rất sâu vùng quá mua nên có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn trước khi tiếp diễn xu hướng chính. Đây là căn cứ để TPS xây dựng kịch bản cơ sở và kịch bản dự phòng rõ ràng ở phần tiếp theo.

Luận điểm của TPS cho kịch bản cơ sở là giá cổ phiếu HHV đã breakout khỏi trendline giảm dài hạn kéo dài từ 09/2025 đến 10/2026, khối lượng khớp lệnh tăng vọt (tăng 87,8% so với bình quân 20 phiên) và 5/5 chỉ báo động lượng đồng thuận tăng - điều kiện duy trì là giá giữ vững trên vùng hỗ trợ EMA10/EMA20 (9.270 – 9.330 đồng/CP).

Với kịch bản dự phòng, giá giảm xuyên qua 9.250 đồng/CP (dưới vùng hỗ trợ EMA10/EMA20), lùi về vùng hỗ trợ mạnh quanh 8.600 đồng/CP - đúng vùng đáy tháng 10/2026.