Cổ phiếu Google lao dốc mạnh nhất hơn 20 năm

Alphabet, công ty mẹ của Google, mất khoảng 500 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ Google, giảm 12,6% trong phiên giao dịch ngày 29/10, mức giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết năm 2004. Giá trị vốn hóa bị xóa sổ khoảng 500 tỷ USD. Mức sụt giảm này còn lớn hơn những phiên tồi tệ nhất trong đại dịch Covid-19 hay cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Nguyên nhân là doanh thu quảng cáo và dịch vụ tìm kiếm không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về tác động của AI đối với mảng kinh doanh cốt lõi của Google.

Theo báo cáo công bố hôm 28/10, doanh thu quý III của Alphabet, sau khi loại trừ các khoản chi trả cho đối tác, đạt 111,2 tỷ USD, thấp hơn dự báo của giới phân tích, theo Bloomberg.

Doanh thu quảng cáo từ công cụ tìm kiếm và các kênh khác cũng không đạt kỳ vọng, dù đây là mảng đóng góp khoảng một nửa tổng doanh thu và giữ vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho những khoản đầu tư AI khổng lồ của tập đoàn.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu quảng cáo đã chậm lại mức thấp nhất trong 5 quý. Diễn biến này khiến nhà đầu tư lo ngại Google có thể chịu sức ép ngày càng lớn khi người dùng chuyển sang các công cụ AI để tìm kiếm thông tin.

Cú giảm giá khiến Alphabet mất khoảng 500 tỷ USD vốn hóa thị trường, trở thành đợt bốc hơi giá trị lớn thứ hai trong lịch sử chỉ trong một phiên, sau khi Nvidia mất gần 600 tỷ USD vào đầu năm 2025.

AI đe dọa nguồn thu chủ lực của Google

Kết quả kinh doanh gây thất vọng khơi lại lo ngại về khả năng duy trì vị thế của Google khi người dùng ngày càng chuyển sang chatbot AI để tìm kiếm thông tin, thay vì sử dụng công cụ tìm kiếm truyền thống, CNN cho biết.

Các chatbot AI của chính Google và những đối thủ cạnh tranh đang làm thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin. Điều này đặt ra thách thức đối với mô hình quảng cáo tìm kiếm vốn mang lại nguồn thu lớn cho tập đoàn.

Ngày càng nhiều người dùng sử dụng chatbot AI để tìm kiếm thông tin thay vì Google. Ảnh: Reuters.

Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nhận định sự dịch chuyển này có thể diễn ra nhanh hơn khả năng Google điều chỉnh và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Trong khi tăng trưởng quảng cáo chậm lại, Alphabet vẫn phải đẩy mạnh chi tiêu cho AI, đặc biệt là xây dựng trung tâm dữ liệu. Riêng quý III, tập đoàn chi 51,4 tỷ USD cho đầu tư vốn, so với tổng mức 91,4 tỷ USD trong cả năm 2025.

Áp lực tài chính càng rõ nét khi Alphabet ghi nhận quý thứ hai liên tiếp có dòng tiền tự do âm. Đây là chỉ số phản ánh lượng tiền doanh nghiệp còn lại sau khi trang trải chi phí hoạt động và đầu tư vốn, đồng thời cho thấy khả năng trả cổ tức, mua lại cổ phiếu và tái đầu tư.

Kể từ khi niêm yết năm 2004, khi còn hoạt động dưới tên Google, tập đoàn chưa từng ghi nhận dòng tiền tự do âm trong một quý cho đến năm nay.

Sự tương phản với Microsoft càng khiến nhà đầu tư chú ý. Trong tuần này, Microsoft cho biết đã tạo ra 18,6 tỷ USD dòng tiền tự do trong quý III, dù vẫn chi hàng tỷ USD cho hạ tầng AI. Cổ phiếu Microsoft gần như đi ngang trong phiên 29/10, trái ngược với mức giảm hơn 12% của Alphabet.

“Giờ đây, chúng ta bắt đầu nhìn rõ doanh nghiệp nào đang chi tiêu hợp lý cho AI và doanh nghiệp nào thì không”, Richard Reyle, Giám đốc đầu tư tại Questar Capital Partners, nhận định.

Phố Wall thận trọng với cuộc đua AI

Đà lao dốc của Alphabet diễn ra chỉ vài ngày sau khi Anthropic nộp hồ sơ chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty AI này đang cam kết chi khoản tiền lớn để thuê năng lực tính toán từ các tập đoàn công nghệ như Alphabet.

Tuy nhiên, nguồn doanh thu tương lai này chưa được bảo đảm. Các kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu có thể gặp trục trặc, hoặc AI không tạo ra lợi nhuận như kỳ vọng. Alphabet vì thế phải chứng minh những khoản đầu tư khổng lồ có thể mang lại hiệu quả tương xứng.

Tăng trưởng của mảng điện toán đám mây tại các tập đoàn công nghệ lớn cho thấy nhu cầu AI vẫn mạnh. Dù vậy, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến rủi ro từ quy mô chi tiêu và khả năng sinh lời của các dự án.

Alphabet chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI nhưng doanh thu quảng cáo tăng chậm lại. Ảnh: Reuters.

Các tập đoàn như Alphabet đang tìm đến thị trường nợ và những kênh huy động vốn bên ngoài để tài trợ cho tham vọng mở rộng. Trong khi các doanh nghiệp cho biết cần đầu tư thêm để đáp ứng nhu cầu, cạnh tranh thu hút vốn cũng ngày càng gay gắt.

“Các công ty đều đang cùng lúc tìm cách chen qua một cánh cửa, và điều đó khiến nhà đầu tư phải dè chừng”, Ted Mortonson, chiến lược gia đầu tư tại Baird, nhận xét.

Phố Wall ngày càng thận trọng với làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu. Những doanh nghiệp tiêu tốn lượng lớn tiền mặt nhưng chưa chứng minh được hiệu quả từ các khoản đầu tư AI đang phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ thị trường.