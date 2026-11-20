Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, đề xuất các giải pháp ổn định nhanh thị trường chứng khoán.

Theo Hiệp hội, nhiều cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị tài sản và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô vẫn tích cực.

VAFI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống 0,05% cho mỗi lần giao dịch.

VAFI cho rằng các đợt giảm giá cổ phiếu thời gian qua có phần quá đà, chịu tác động lớn từ yếu tố tâm lý và tương phản với diễn biến tích cực của kinh tế vĩ mô. Thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu và GDP liên tục tăng trưởng; các doanh nghiệp niêm yết vẫn hoạt động ổn định, hiệu quả và có tiềm lực tài chính mạnh hơn nhiều so với những năm trước.

Ghi nhận của VnBusiness về diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán đang lan rộng. Trước phiên 20/11, VN-Index có 3 phiên giảm liên tiếp, thủng mốc 1.700 điểm và lùi về vùng 1.680-1.689 điểm, giảm trên 10% so với đỉnh lịch sử 1.925 điểm thiết lập đầu tháng 5/2026. Thanh khoản suy yếu, khối ngoại liên tục bán ròng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, dầu khí đã giảm về vùng thấp nhất trong 2-3 năm, thậm chí 4-5 năm.

Điển hình, kết phiên 19/11, FPT giảm 2,6% xuống 45.700 đồng/cổ phiếu, thấp nhất kể từ tháng 5/2023, trong khi đầu năm 2025 từng đạt 120.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VCB cũng giảm xuống 50.800 đồng, thấp nhất kể từ tháng 6/2023; vốn hóa Vietcombank còn 424.000 tỷ đồng, giảm hơn 210.000 tỷ đồng so với thời điểm cổ phiếu đạt đỉnh 77.000 đồng trong năm.

Để giảm chi phí và kích thích dòng tiền, VAFI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống 0,05% cho mỗi lần giao dịch.

Theo Hiệp hội, nguồn thu ngân sách từ khoản thuế này không cao, thấp hơn nhiều so với thuế cổ tức tiền mặt và thuế cổ phiếu thưởng. Trong khi đó, giảm thuế sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí, tạo thêm động lực đưa dòng tiền trở lại thị trường.

VAFI lưu ý đây là loại thuế khoán, nhà đầu tư vẫn phải nộp ngay cả khi thua lỗ. Hiệp hội cũng dẫn thực tiễn các giai đoạn khủng hoảng trước đây, khi việc giảm thuế giao dịch chứng khoán được áp dụng và phát huy tác dụng trong ổn định thị trường.

Bên cạnh đó, VAFI đề nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo với sự tham gia của công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết và quỹ đầu tư để cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần báo cáo nhanh tình hình kinh doanh, dự báo kết quả quý IV và kế hoạch năm 2027. Thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu quỹ cũng cần được giải quyết nhanh chóng.

Với doanh nghiệp niêm yết, Hiệp hội khuyến khích sớm tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 từ kết quả kinh doanh năm 2026, giúp nhà đầu tư giảm áp lực lãi vay hoặc có thêm nguồn tiền tái đầu tư vào doanh nghiệp để cơ cấu giá vốn.

Doanh nghiệp cũng được khuyến nghị dành lượng vốn hợp lý mua cổ phiếu quỹ nhằm góp phần ổn định thị giá. VAFI đánh giá giải pháp này có lợi cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời có khả năng mang lại hiệu quả sinh lời hấp dẫn.

Đặc biệt, Hiệp hội khuyến khích thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đăng ký mua cổ phiếu doanh nghiệp với số tiền phù hợp thu nhập cá nhân, đồng thời đánh giá cao những lãnh đạo đã tích cực thực hiện hoạt động này trong thời gian qua.