Cổ phiếu FPT về đáy 3 năm, 'hở room ngoại' hơn 20%

Trụ sở Tập đoàn FPT. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT đang trải qua giai đoạn đi xuống. Trong 15 phiên gần đây (từ phiên 23/9 đến phiên 13/10), mã có 14 phiên đóng cửa trong sắc đỏ, một phiên đứng tham chiếu. Mặc dù mức giảm mỗi phiên không lớn nhưng cũng dần “bào mòn” thị giá của FPT.

Từ vùng giá 66.600 đồng/cp mở cửa phiên 23/9, mã giảm 18% về giá 56.300 đồng/cp kết phiên 13/10. Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu đầu ngành công nghệ từ tháng 10/2023 (đáy 3 năm).

Xa hơn, từ vùng giá gần 90.000 đồng hồi đầu năm nay, FPT giảm khoảng 35%. Còn so với đỉnh lịch sử gần 120.000 đồng/cp hồi đầu năm 2025, mã đã “bốc hơi” hơn 50% giá trị.

Đà giảm của FPT từ đầu năm 2025 đến nay có ảnh hưởng một phần bởi sự rút ròng của khối ngoại. Theo số liệu HoSE công bố ngày 14/10, nhà đầu tư nước ngoài còn nắm giữ hơn 482 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng hơn 28% vốn điều lệ công ty. Với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%, FPT còn “hở room ngoại” hơn 20%.

FPT từng kín “room ngoại” 49% vào cuối năm 2022. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn 38,73%. Từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại tiếp tục rút gần 11% vốn khỏi doanh nghiệp.

Diễn biến cổ phiếu FPT trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của FPT công bố trên HoSE ngày 28/9 vừa qua, tập đoàn công nghệ này có 181.748 cổ đông.

Theo các báo cáo thường niên của doanh nghiệp, tại thời điểm cuối tháng 12/2022, FPT có 44.358 cổ đông. Trong đó, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu hơn 7% vốn điều lệ công ty; tiếp đến là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sở hữu 5,79% vốn điều lệ công ty.

Năm 2023, 2024, số lượng cổ đông của FPT tăng nhưng không lớn, giữ ở mức quanh 50.000 người. Tuy nhiên sang năm 2025, số lượng cổ đông tăng vọt lên hơn 127.000 người và tiếp tục tăng lên trong năm 2026.

Tại thời điểm cuối năm 2025, ông Trương Gia Bình vẫn là cổ đông lớn nhất tại công ty với tỷ lệ sở hữu 6,89% vốn điều lệ; tiếp theo là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sở hữu 5,67% vốn điều lệ.

Ngoài số lượng, cơ cấu cổ đông của FPT cũng có thay đổi đáng kể theo thời gian. Cuối năm 2022, số lượng cổ đông nắm giữ từ 1 triệu cổ phiếu trở lên là 181, chiếm 81,12% tổng số lượng cổ phiếu phát hành. Đến cuối năm 2025, nhóm này tăng lên 254 người nhưng tỷ lệ nắm giữ giảm xuống còn 72,88%. Số lượng cổ đông nắm giữ 1-999 cổ phiếu đông đảo nhất với 89.786 người; song nhóm này chỉ nắm giữ 1,15% cổ phần của doanh nghiệp.