Cổ phiếu FPT thủng mốc 50.000 đồng lần đầu tiên sau 3 năm

Trong phiên giao dịch ngày 12/11, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã chịu áp lực bán và nhanh chóng lùi khỏi vùng 1.745 điểm. Chỉ số có thời điểm giảm về sát 1.735 điểm trong buổi sáng, trước khi xuất hiện lực cầu bắt đáy giúp thị trường hồi phục nhẹ.

Tuy nhiên, nỗ lực này không kéo dài khi lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên chiều. VN-Index có thời điểm lùi về gần 1.732 điểm, sau đó thu hẹp một phần đà giảm vào cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm (-0,7%) so với tham chiếu. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,89 điểm (+0,4%) lên 256,62 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,32 điểm (-0,3%) xuống 121,25 điểm.

Thanh khoản thị trường nhích lên so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.100 tỷ đồng, riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 15.100 tỷ đồng, tăng gần 9%.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 374 mã giảm giá (gồm 16 mã giảm sàn), vượt số lượng 276 mã tăng giá (gồm 25 mã tăng trần) cùng 892 mã đứng giá.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực điều chỉnh. Trong rổ VN30, có tới 22 mã giảm giá, trong khi chỉ 4 mã tăng và 4 mã đứng tham chiếu. Chỉ số VN30 đóng cửa tại 1.839 điểm, giảm 15 điểm.

FPT rơi xuống mức thấp nhất khoảng 3 năm

Tâm điểm đáng chú ý trong phiên là cổ phiếu FPT khi mã này giảm 2,7%, tương đương 1.350 đồng, xuống còn 49.550 đồng/cổ phiếu.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2023, thị giá FPT lùi xuống dưới ngưỡng 50.000 đồng/cổ phiếu, tính theo dữ liệu giá đã điều chỉnh. So với vùng đỉnh khoảng 118.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi đầu năm 2025, thị giá hiện tại đã giảm gần 60%.

Cổ phiếu FPT tiếp tục "cắm đầu". Ảnh: TradingView.

Áp lực bán đối với FPT diễn ra khá mạnh khi cổ phiếu này mở cửa tại 51.000 đồng, cũng là mức cao nhất trong ngày, sau đó liên tục suy yếu và có thời điểm chạm 49.450 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản FPT tăng đột biến với hơn 17,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị gần 865 tỷ đồng. Khối lượng này cao gấp khoảng 2,7 lần phiên liền trước và cũng vượt đáng kể mức giao dịch bình quân những phiên gần đây.

Tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng khối lượng sang tay đạt hơn 17,6 triệu cổ phiếu, giá trị gần 879 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng áp lực bán tại mã công nghệ này. Trong phiên, khối ngoại bán ra hơn 10,4 triệu cổ phiếu FPT, trong khi chỉ mua vào khoảng 1,4 triệu đơn vị. Giá trị bán ròng tương ứng gần 450 tỷ đồng, lớn nhất toàn thị trường.

Đà giảm cũng khiến vốn hóa thị trường của FPT thu hẹp về khoảng 93.438 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 4.700 tỷ đồng chỉ trong một phiên.

Thị trường vẫn giằng co

Xét về mức độ ảnh hưởng, VIC (-0,9%) là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index khi lấy đi khoảng 3,55 điểm. Theo sau là VPB (-1,8%), GAS (-1,6%), BID (-1,1%), HPG (-1,4%), VCB (-0,6%), VHM (-0,5%), TCB (-1,4%) và MBB (-1%).

Ở chiều ngược lại, BSR (+0,8%) và PLX (+2,3%) là 2 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Các mã REE (+2,5%), STB (+0,6%), LPB (+0,6%), VRE (+0,8%), NAB (+1,6%), GEL (+1,7%) và VPI (+1,9%) cũng góp phần nâng đỡ thị trường, song mức đóng góp khá khiêm tốn.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị khoảng 904 tỷ đồng.

Ngoài FPT, khối ngoại còn bán ròng KDH (-107 tỷ đồng), STB (-98 tỷ đồng), SHB (-56 tỷ đồng), VIC (-35 tỷ đồng).

Ở chiều mua, HDB dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 60 tỷ đồng, theo sau là MSN (+41 tỷ đồng), CTD (+28 tỷ đồng).