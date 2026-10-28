Cổ phiếu FPT rơi xuống đáy 3 năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 28/10 trong sắc xanh, nhưng diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu tiếp tục phân hóa mạnh. Trong khi nhóm ngân hàng nâng đỡ chỉ số, nhiều mã vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực công nghệ, thép và năng lượng vẫn chịu áp lực bán.

Tâm điểm đáng chú ý là cổ phiếu FPT khi mã này tiếp tục lao dốc, xuyên thủng vùng giá thấp nhất trong gần 3 năm qua.

FPT mất hơn một nửa giá trị từ đỉnh

Sau 2 phiên giảm liên tiếp đầu tuần, cổ phiếu FPT tiếp tục chịu áp lực bán ngay từ khi mở cửa phiên 28/10.

Mã này có thời điểm hồi phục lên 56.100 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng, nhưng nhanh chóng đảo chiều khi lực bán gia tăng. Đến cuối phiên, FPT giảm xuống 54.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm 2,5%, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Đây cũng là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu công nghệ này trong gần 3 năm qua, kể từ tháng 8/2023.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là bên bán chủ đạo. Trong phiên, khối ngoại bán ra hơn 5,25 triệu cổ phiếu FPT, trong khi chỉ mua vào gần 494.000 đơn vị.

Tính theo giá trị, FPT bị khối ngoại bán ròng khoảng 260 tỷ đồng, mạnh nhất toàn thị trường.

Áp lực bán kéo dài khiến thị giá FPT liên tục thiết lập các mức đáy mới. Từ vùng 62.700 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 10, mã này đã giảm gần 14% chỉ sau chưa đầy một tháng.

Nếu so với vùng đỉnh lịch sử khoảng 118.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi tháng 1/2025, thị giá FPT hiện đã mất hơn 54% giá trị.

Với mức giá đóng cửa 54.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của FPT giảm còn khoảng 92.574 tỷ đồng. Riêng phiên hôm nay, doanh nghiệp mất gần 2.400 tỷ đồng vốn hóa.

Cổ phiếu FPT mất một nửa thị giá từ đỉnh. Ảnh: TradingView.

Đáng nói, diễn biến tiêu cực của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh FPT vẫn duy trì tăng trưởng.

Theo báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu tập đoàn đạt 40.023 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.770 tỷ đồng, tăng 17%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 7.776 tỷ đồng, tăng gần 14%.

Trong đó, doanh thu ký mới từ thị trường nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23%. Riêng mảng dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu ghi nhận doanh thu 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

VN-Index tăng điểm nhờ nhóm ngân hàng

Trái ngược với diễn biến của FPT, thị trường chung vẫn giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch hôm nay.

VN-Index mở cửa trên tham chiếu và nhanh chóng tiến lên vùng 1.765 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện khiến chỉ số có thời điểm lùi xuống dưới 1.755 điểm trong phiên sáng.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục giằng co, đặc biệt trong khoảng thời gian sau 14h khi VN-Index một lần nữa giảm về vùng thấp nhất ngày. Dù vậy, lực cầu xuất hiện trong những phút cuối đã giúp chỉ số phục hồi nhanh, đóng cửa gần mức cao nhất phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 4,78 điểm (+0,3%) lên 1.766,65 điểm; HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,1%) lên 259,86 điểm; UPCoM-Index giảm 0,35 điểm (-0,3%) xuống 125,74 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 16.330 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 15.306 tỷ đồng, tăng gần 10% so với phiên trước.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá. Trên cả 3 sàn, có 284 mã tăng, 379 mã giảm và 881 mã đứng tham chiếu. Trong đó, 14 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Rổ VN30 tăng nhẹ lên 1.890 điểm với 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Nhóm ngân hàng trở thành lực đỡ quan trọng nhất cho thị trường. Trong đó, VCB (+2,5%) là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực lớn nhất đến VN-Index, theo sau là HDB (+3,9%), VPB (+1,3%) và CTG (+1,2%).

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như TPB (+2,4%), MSB (+1,6%), STB (+0,9%), VIB (+0,4%), SSB (+0,3%), MBB (+0,3%) và ACB (+0,2%).

Xét về mức độ ảnh hưởng, bên cạnh FPT, các mã GAS (-1,5%), HPG (-1,2%), LPS (-5,3%), VJC (-1,1%), LPB (-0,8%), SHB (-1,4%) và BCM (-1,9%) là những cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên VN-Index.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn với giá trị khoảng 252 tỷ đồng. Ngoài FPT, các cổ phiếu bị bán ròng đáng kể gồm VPL (-118 tỷ đồng), GMD (-43 tỷ đồng), VNM (-35 tỷ đồng), STB (-34 tỷ đồng).

Ở chiều mua, khối ngoại tập trung giải ngân vào TCB với giá trị mua ròng hơn 172 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (+89 tỷ đồng), VCB (+78 tỷ đồng).