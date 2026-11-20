Phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức cao. Trên cả ba sàn, khối ngoại bán ròng khoảng 894 tỷ đồng. Riêng trên sàn HOSE, giá trị mua vào đạt 1.406,46 tỷ đồng, trong khi bán ra 2.249,03 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 842,57 tỷ đồng.

FPT tiếp tục đứng đầu danh sách bị bán ròng với 157,01 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 12 liên tiếp kể từ ngày 5/11. Cổ phiếu công nghệ này giảm thêm 1,53%, xuống 45.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau 12 phiên bị bán ròng liên tiếp, FPT đã giảm khoảng 14,9% thị giá, đồng thời ghi nhận tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài hơn 2.250 tỷ đồng.

Áp lực bán cũng tập trung đáng kể tại nhóm ngân hàng. ACB bị bán ròng 145,91 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn sàn, trong khi HDB ghi nhận 103,90 tỷ đồng. Các cổ phiếu MBB, SHB, STB và BID lần lượt bị bán ròng 57,42 tỷ đồng, 49,90 tỷ đồng, 46,58 tỷ đồng và 37,44 tỷ đồng. Trong đó, MBB giảm 2,41%, ACB giảm 2,24%, BID giảm 1,64% và HDB giảm 1,58%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 20/11 - Dstock.vn

Ở chiều ngược lại, POW trở thành điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng 152,07 tỷ đồng trong phiên 20/11, vượt xa các cổ phiếu còn lại. Tuy nhiên, thị giá POW vẫn giảm 1,85%, xuống 13.300 đồng/cổ phiếu. TCH đứng thứ hai với giá trị mua ròng 34,96 tỷ đồng, đồng thời tăng 4,91% trong phiên. Các mã MSN, TCX, TCB và DCM được mua ròng từ gần 16 tỷ đồng đến 25 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20/11, khối ngoại bán ròng 3.290 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng tuần qua, khối ngoại bán ròng cổ phiếu FPT với giá trị 956 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng giá trị bán ròng trên HOSE. Cổ phiếu này cũng giảm liên tiếp trong cả 5 phiên, từ mức 49.400 đồng cuối tuần trước xuống 45.000 đồng/cổ phiếu. Sự phân hóa diễn ra rõ nét của dòng vốn ngoại. Trong khi lực bán duy trì liên tục tại FPT và lan rộng sang nhiều cổ phiếu ngân hàng, hoạt động mua ròng chủ yếu tập trung tại một số mã riêng lẻ và chưa đủ bù đắp áp lực rút vốn trên toàn thị trường.