Cổ phiếu EVF sang tay gần 40 triệu đơn vị giữa kế hoạch gọi vốn 9.000 tỷ đồng

Bùng nổ thanh khoản thỏa thuận và kết quả kinh doanh tăng trưởng

Phiên giao dịch ngày 10/11 ghi nhận thanh khoản cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực tăng vọt cùng đà tăng giá hơn 4%. Đóng cửa phiên giao dịch, thị giá EVF tăng 4,35% lên mức 12.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 39,92 triệu đơn vị, cao gấp 15,2 lần mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận đóng vai trò chủ đạo với 37,39 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị gần 448 tỷ đồng và chiếm khoảng 94% tổng khối lượng toàn phiên. Phần còn lại thuộc về giao dịch khớp lệnh trên sàn với khối lượng 2,53 triệu đơn vị, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Cùng với diễn biến sôi động trên sàn chứng khoán, doanh nghiệp này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh chín tháng đầu năm 2026 tích cực. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.035 tỷ đồng, tăng 14,5%. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 835 tỷ đồng, tăng 13,5%. Kết quả này giúp công ty hoàn thành hơn 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng tài sản đạt hơn 96.197 tỷ đồng, tăng 15,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm tỷ trọng lớn với gần 69.736 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu cho quỹ ngoại và trái phiếu quốc tế

Giao dịch đột biến của cổ phiếu diễn ra cùng lúc doanh nghiệp dồn dập công bố các phương án huy động vốn quy mô lớn. Ngày 9/11 tại Tokyo Nhật Bản, công ty đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Japan Vietnam Capital Fund I, Daiwa SSIAM Vietnam Growth Fund IV và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.

Theo thỏa thuận đã ký kết, ba tổ chức tài chính này dự kiến mua tổng cộng 45 triệu cổ phiếu EVF với giá 13.500 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng giá trị 607,5 tỷ đồng. Trong nhóm này, hai quỹ đầu tư được thành lập qua sự hợp tác giữa SSIAM và các đối tác Nhật Bản bao gồm Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và Daiwa Corporate Investment. Cùng với việc chào bán cho nhóm quỹ ngoại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Leadvisors Capital cũng dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, tương ứng 540 tỷ đồng. Hai giao dịch này nằm trong phương án phát hành riêng lẻ 85 triệu cổ phiếu để huy động 1.147,5 tỷ đồng đã được công bố từ trước.

Không dừng lại ở kênh cổ phiếu, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.800 tỷ đồng. Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua ngày 28/10, đợt chào bán bao gồm 1.500 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu. Đến ngày 2/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore đã chấp thuận về nguyên tắc cho việc đăng ký niêm yết số trái phiếu này.

Tổng hợp hai phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu quốc tế, quy mô huy động vốn dự kiến của doanh nghiệp đạt gần 9.000 tỷ đồng. Nguồn lực tài chính khổng lồ này được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực vốn và mở rộng không gian tăng trưởng cho hoạt động tín dụng trong thời gian tới.