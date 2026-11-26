Cổ phiếu DCL của CTCP Dược phẩm Cửu Long tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực trong ngày 26/11 khi giảm hết biên độ xuống 30.700 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp còn khoảng 2.242 tỷ đồng.

Đây là phiên giảm sàn thứ năm liên tiếp của DCL. Chỉ sau 5 phiên, thị giá cổ phiếu đã mất hơn 30%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng giảm khoảng 971 tỷ đồng.

Thanh khoản của DCL trong phiên 26/11 khiêm tốn với chỉ 1.300 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị khoảng 40 triệu đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu tiếp tục rơi vào trạng thái trắng bên mua, trong khi lượng dư bán lên tới gần 13 triệu đơn vị, cho thấy áp lực bán vẫn lớn.

Đây không phải lần đầu DCL ghi nhận chuỗi giảm sâu trong năm nay. Trước đó, cổ phiếu từng có 9 phiên giảm điểm liên tiếp từ ngày 3/4 đến 15/4, trong đó có 5 phiên giảm sàn. Ngay trước chuỗi giảm này, tại phiên 2/4, DCL từng thiết lập mức giá cao nhất ở 60.900 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đỉnh nói trên, thị giá hiện tại đã giảm gần 50%, tương đương mất một nửa giá trị.

Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong vòng 5 năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Dược phẩm Cửu Long là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và dược phẩm tại Việt Nam, chính thức niêm yết trên HOSE từ ngày 17/9/2008. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty gồm sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dược phẩm, viên nang rỗng (capsule), trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng và bao bì dược phẩm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Dược phẩm Cửu Long ghi nhận doanh thu thuần gần 949 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chuyển từ mức lãi hơn 16 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lỗ 18 tỷ đồng trong kỳ này.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 2.600 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ hơn 10 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của Dược phẩm Cửu Long đạt 1.089 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính chiếm hơn 88%, tương ứng khoảng 960 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức hơn 1.503 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 532 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm dương khoảng 800 triệu đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với mức âm 39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.