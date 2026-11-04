Cổ phiếu đồng thuận đi lên, VN Index tăng hơn 33 điểm

Sau chuỗi giảm khiến VN Index đánh mất mốc 1.700 điểm, nhà đầu tư bước vào phiên sáng với tâm lý thận trọng. Giao dịch diễn ra khá dè dặt trong phần lớn thời gian, trước khi lực cầu tăng mạnh vào phiên chiều.

Dòng tiền nhập cuộc dứt khoát giúp sắc xanh lan rộng, nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ và rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Đà tăng có sự đồng thuận của nhiều nhóm ngành, giúp chỉ số liên tục nới rộng mức phục hồi.

Kết phiên, VN Index tăng 33,4 điểm (1,97%), lên 1.733 điểm. Bảng điện HoSE ghi nhận 268 mã tăng, trong đó có 21 mã tăng trần, áp đảo so với 72 mã giảm.

Nhóm chứng khoán nổi bật với hàng loạt mã tăng trần như TCX, CTS, VND, VCI và VIX. Ở chiều ngược lại, STG, DVV, COM và FDC là 4 mã giảm hết biên độ.

Thanh khoản cũng cải thiện so với phiên trước. Toàn sàn HoSE có 882 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 17.464 tỷ đồng.

Khối ngoại giảm đáng kể áp lực bán khi giá trị bán ròng chỉ còn 65 tỷ đồng. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng như MBB, ACB, HDB và STB. Ở chiều mua, FPT được khối ngoại mua ròng 183 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại góp phần đưa cổ phiếu này tăng trần lên 53.900 đồng.