Cổ phiếu đồng loạt khởi sắc, VN-Index có phiên tăng mạnh nhất sau chuỗi điều chỉnh

Phiên giao dịch 4/11 ghi nhận sự đảo chiều đáng kể của thị trường chứng khoán. Mở cửa trong sắc đỏ do tâm lý thận trọng sau chuỗi phiên điều chỉnh, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh khi lực cầu bắt đáy xuất hiện sau chưa đầy một giờ giao dịch.

Dòng tiền tiếp tục gia tăng trong phiên chiều, lan tỏa đến nhiều nhóm ngành từ chứng khoán, bất động sản, ngân hàng đến công nghiệp và vận tải. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn cũng tăng giá, góp phần thúc đẩy đà hồi phục của chỉ số.

Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản đồng loạt tăng mạnh trong phiên 4/11

Kết phiên, VN-Index tăng 33,4 điểm, tương đương 1,96%, lên 1.733,02 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số sau chuỗi phiên điều chỉnh vừa qua. Sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử, trong khi thanh khoản cải thiện đáng kể so với những phiên giao dịch trước đó.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm khi nhiều cổ phiếu tăng gần hết biên độ. VIX tăng 6,78%, VCI tăng 6,86%, VND tăng 6,9%, TCX tăng 6,98% và CTS tăng 6,96%. Các mã SSI, ORS, VCK và BSI cũng lần lượt tăng 6,53%, 5,71%, 6,43% và 6,14%.

Tại nhóm bất động sản, lực cầu quay trở lại sau nhiều phiên chịu áp lực bán. DXG tăng 6,57%, TCH tăng 6,69%, HDC tăng 6,78% và SZC tăng 6,75%, đều đóng cửa ở mức giá trần.

Nhiều cổ phiếu khác trong ngành cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, như KDH tăng 6,15%, PDR tăng 4,07%, VRE tăng 4,54%, KBC tăng 3,05%, VHM tăng 2,1% và VPI tăng 3,38%.

Nhóm ngân hàng đồng loạt hồi phục với LPB tăng 4,61%, VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, BID tăng 2,37%, VCB tăng 2,43%, EIB tăng 3,12% và SHB tăng 2,87%.

Diễn biến tích cực cũng lan sang nhóm công nghiệp và vận tải. CII và GEE cùng tăng trần 6,95%; GEX tăng 5,58%, GMD tăng 4,02%, HAH tăng 5,63%, VSC tăng 5,43% và HVN tăng 5%.

Ở nhóm vốn hóa lớn, FPT tăng trần 6,94%, MWG tăng 3,04%, MSN tăng 4,18%, HPG tăng 2,12%, BVH tăng 2,24%, POW tăng 3,76%, VNM tăng 1,95% và GVR tăng 2,03%. Đà tăng của các cổ phiếu này góp phần củng cố mức tăng của VN-Index trong phiên.

Dù chỉ số hồi phục mạnh, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa chuyển biến tích cực. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 100 tỷ đồng.

MBB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 198 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm ACB với 93,29 tỷ đồng, BSR với 82,71 tỷ đồng và DXG với 74,15 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT bất ngờ trở thành tâm điểm mua ròng của khối ngoại sau nhiều phiên bị bán mạnh, với giá trị hơn 183 tỷ đồng. MSN được mua ròng 174,66 tỷ đồng, CTG đạt 82,21 tỷ đồng, HPG đạt 53,95 tỷ đồng và VND đạt 39,71 tỷ đồng.