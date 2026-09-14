Cổ phiếu đồng loạt giảm sàn, Gelex thông tin về vụ việc ông Đặng Phan Tường

Ảnh: Tập đoàn Gelex

Chiều tối ngày 14/9, Tập đoàn Gelex (mã GEX) công bố thông tin liên quan đến việc ông Đặng Phan Tường bị khởi tố bị can trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo Gelex, đây là vụ việc của cá nhân ông Đặng Phan Tường phát sinh từ giai đoạn trước khi tham gia bộ máy quản trị của CTCP Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã GEE) và các công ty thành viên, không liên quan đến hoạt động của Gelex, Gelex Electric và các công ty trong hệ thống.

“Tại Gelex Electric, ông Đặng Phan Tường giữ vai trò thành viên HĐQT và không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp vẫn do bộ máy điều hành thực hiện theo cơ chế quản trị hiện hành. Vì vậy, hoạt động của doanh nghiệp không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi sự việc liên quan đến cá nhân ông Tường,” thông báo của Gelex cho biết.

Cũng theo Gelex, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Gelex Electric, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi) và CTCP Thiết bị Điện (Thibidi) đã chủ động rà soát các thủ tục quản trị và chuẩn bị phương án nhân sự theo quy định và điều lệ của từng công ty.

Ngày 14/9, HĐQT Gelex Electric, Cadivi và Thibidi đã ban hành nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường, do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định.

“Hiện các kế hoạch kinh doanh, hoạt động tài chính, đầu tư của Gelex và các công ty thành viên vẫn được đảm bảo và triển khai theo kế hoạch. Gelex cam kết duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết với cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Chúng tôi mong quý cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan bình tĩnh, thận trọng trong việc tiếp nhận, đánh giá thông tin; ưu tiên các nguồn thông tin chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng để có cơ sở đánh giá khách quan, đầy đủ về hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp,” Gelex thông tin.

Trước đó, công bố thông tin bất thường trên HNX ngày 14/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC, mã TBD), cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Đặng Phan Tường trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan. EEMC là công ty liên kết của CTCP Điện lực Gelex.

Ông Đặng Phan Tường hiện là thành viên HĐQT EEMC. Đồng thời, ông cũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT Điện lực Gelex, thành viên HĐQT Cadivi và Chủ tịch HĐQT Thibidi.

Sau thông tin này, nhóm cổ phiếu Gelex diễn biến tiêu cực trên thị trường. Cả ba mã GEX, GEE, GEL cùng giảm sàn kết phiên 14/9. Trong đó, GEE lùi về giá 57.700 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 7/2025. Kể từ đầu tháng 5/2026 đến nay, mã đã giảm 56% giá trị.