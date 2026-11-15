Cổ phiếu DIG lao dốc, vợ Tổng Giám đốc DIC Corp gom thêm 1 triệu đơn vị

Theo báo cáo kết quả giao dịch vừa được Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) công bố, bà Vũ Thị Thu Hương đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu DIG trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến 12/11/2026.

Bà Hương là vợ ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIC Corp. Trước giao dịch, bà sở hữu 159.000 cổ phiếu DIG. Sau khi hoàn tất mua vào, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên gần 1,2 triệu đơn vị, tương ứng 0,14% vốn điều lệ công ty. Trong khi đó, ông Tín hiện sở hữu 532.567 cổ phiếu, tương đương 0,06% vốn.

Trước đó, một lãnh đạo khác của DIC Corp cũng thực hiện giao dịch mua cổ phiếu. Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã mua 5 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ ngày 12/10 đến 2/11/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ tăng từ gần 28,8 triệu đơn vị lên gần 33,8 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 3,41% lên 4% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DIG (Ảnh: SSI).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DIG có diễn biến kém tích cực trên thị trường. Từ ngày 17/10/2025 đến 13/11/2026, thị giá mã này giảm 57% từ 24.600 đồng xuống 10.450 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 641 tỷ đồng, giảm 46% và chiếm 84% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt hơn 160 tỷ đồng, giảm 51%. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 24,4% xuống 21%. Dù doanh thu tài chính tăng lên gần 71 tỷ đồng, gấp 24,5 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn giảm 64,2%, còn 69,16 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DIC Corp đạt 1.519,16 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 202,69 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư dự kiến ở mức 4.371 tỷ đồng, tỉ lệ cổ tức kế hoạch là 6%.

Với lợi nhuận trước thuế đạt 242 tỷ đồng sau 9 tháng, DIC Corp mới thực hiện khoảng 40,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 20.028 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền gửi ngân hàng chiếm hơn 5.147 tỷ đồng; hàng tồn kho đạt 6.208 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.879 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của DIC Corp ghi nhận hơn 9.778 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, phải trả ngắn hạn khác đạt hơn 4.993 tỷ đồng, còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức gần 2.464 tỷ đồng.