Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG.

Theo kế hoạch, giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 2/12 đến 31/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu ông Cường nắm giữ sẽ tăng từ gần 33,8 triệu đơn vị lên gần 38,8 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 4% lên 4,59% vốn điều lệ.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/10 đến 2/11/2026, Chủ tịch DIC Corp đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG, nâng tỉ lệ sở hữu từ 3,41% lên 4%.

Động thái mua vào diễn ra sau nhiều đợt bán giải chấp cổ phiếu của gia đình ông Cường trong năm nay. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2026, gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp tổng cộng hơn 36,85 triệu cổ phiếu DIG. Riêng trong giai đoạn từ ngày 27/7 đến 30/7, ông Cường bị bán giải chấp thêm 5,2 triệu cổ phiếu, khiến tỉ lệ sở hữu giảm từ 4,06% xuống 3,41%.

Diễn biến thị giá cổ phiếu DIG.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG cũng trải qua giai đoạn giảm giá kéo dài. Từ ngày 17/10/2025 đến 27/11/2026, thị giá mã này giảm 61,4%, từ 24.600 đồng xuống 9.500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh diễn biến giao dịch cổ phiếu của lãnh đạo, DIC Corp cũng mới thông qua chủ trương vay vốn và bảo lãnh tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng hạn mức đề nghị cấp tín dụng 2.500 tỷ đồng, thời hạn 7 năm kể từ quý IV/2026.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến vay 1.500 tỷ đồng phục vụ hoạt động đầu tư và sử dụng 1.000 tỷ đồng cho bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Nguồn vốn được sử dụng cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn 1 tại Phú Thọ. Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án và các nguồn thu phát sinh từ dự án.

Ở hoạt động kinh doanh, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 761 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 641 tỷ đồng, giảm so với mức 1.198 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 69 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 24,4% xuống 21%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng, tăng 1,4%.

Năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đạt 241,85 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 40,3% kế hoạch cả năm.