Cổ phiếu điều chỉnh cả loạt, khối ngoại bán ròng mạnh nhất 11 phiên

VN-Index điều chỉnh sau 3 phiên tăng mạnh liên tiếp.

Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa giảm 0,6% tương đương -10,6 điểm, kém hơn nhiều phiên sáng (-0,08%/-1,37 điểm). Độ rộng không cho thấy sự khác biệt khi vẫn có 106 mã xanh và 205 mã giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì thấp đi rõ rệt. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 79 cổ phiếu giảm quá 1%, đóng cửa lên tới 130 mã.

Đi cùng với mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn nói trên là thanh khoản, giá trị khớp lệnh HoSE chiều nay tăng 18,3% so với phiên sáng, VN30 tăng 41,5%. Hiện tượng hạ giá bán không chỉ xuất hiện ở các cổ phiếu vừa và nhỏ mà ngay cả VN30 cũng có. Chốt phiên sáng VN30 mới có 8 mã giảm từ 1% trở lên, kết phiên là 17 mã.

Thống kê rổ blue-chips này chiều nay có tới 25 mã tụt giá so với phiên sáng, bao gồm cả các trụ. VIC hạ độ cao rất nhanh ngay trong nửa đầu phiên chiều, đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ 0,21%. Như vậy riêng chiều nay VIC đã trả lại biên độ tới 1,09%. BID cũng là cổ phiếu rất lớn, chiều nay giảm thêm 1,17% nữa, đóng cửa mất 1,46%. Biên độ rơi mạnh nhất là SSB, từ 2h trở đi gần như rơi tự do. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã giảm sẵn 2,1%, phiên chiều giảm thêm 2,45% nữa, đóng cửa mất tổng cộng 4,5% giá trị.

Ngay cả những mã mạnh mẽ nhất phiên sáng như GAS chiều nay cũng lùi lại khoảng 0,37%, còn tăng 2,81%. BSR cũng mất vài bước giá, còn tăng 1,2%. VJC là cổ phiếu duy nhất ngược dòng ấn tượng khi tăng 2,4% so với phiên sáng và đảo chiều vượt tham chiếu thành công 1,77%. Lực kéo ở VJC đặc biệt mạnh trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. VN30-Index đóng cửa giảm 0,92% với 5 mã xanh và 22 mã đỏ. Cũng tương tự phần còn lại của thị trường, tuy độ rộng không thay đổi nhiều (phiên sáng 4 mã xanh và 23 mã đỏ) nhưng mặt bằng giá cổ phiếu kém đi đáng kể.

Hiện tượng hạ giá cả loạt trên cổ phiếu cho thấy bên bán bắt đầu mạnh tay hơn trong việc chọn giá thấp. Nếu như phiên sáng vẫn còn “căn ke”, nhưng dòng tiền rất kiên trì, khiến cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận chỉ dễ dàng khi chấp nhận chiết khấu nhiều hơn.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay, sắc đỏ chiếm áp đảo.

Áp lực bán mới đã khiến 22 cổ phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá giảm quá 1%. Chú ý rằng cách bán buổi sáng nhẹ nhàng hơn, cả sàn HoSE chỉ có 5 mã như vậy. Phần lớn các cổ phiếu bị xả nhiều nhất trong số này là các blue-chips. Tuy nhiên nhóm Midcap cũng xuất hiện VIX giảm 1,57%, GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, EIB giảm 3,92%, GEE giảm 2,9%, VPI giảm 1,05%, CII giảm 2,51%, ORS giảm 3,13%, GMD giảm 3,15%, VCI giảm 2,3%, DXG giảm 3,35%. Tất cả số này đều có thanh khoản vượt trội so với phần còn lại.

Hoạt động chốt lời đang có dấu hiệu gia tăng sức ép cục bộ. Việc giảm giá mạnh không nhất thiết phải do bên bán xả hàng quá lớn. Những cổ phiếu giảm sâu nhưng thanh khoản rất nhỏ còn là do hiệu ứng của việc thiếu cầu đỡ. Tuy nhiên với giao dịch hàng trăm tỷ đồng thì chắc chắn hoạt động thoát hàng đạt quy mô hơn hẳn tình huống thiếu cầu ở đa số cổ phiếu vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn duy trì sức ép bán ra khá lớn, rút ròng thêm 440,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Sáng nay khối này đã bán ròng 450,4 tỷ. Như vậy hôm nay là đợt bán ròng cao nhất 11 phiên trở lại đây. Dù vậy cũng phải chú ý rằng vị thế bán ròng lớn không phải do khối này tăng quy mô xả hàng: Tổng giá trị bán ra trên HoSE đạt gần 2.083 tỷ đồng, thậm chí còn giảm 12% so với phiên cuối tuần trước. Mức bán ròng tăng lên do phía mua suy yếu.

Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật phiên này là FPT -258,2 tỷ, HDB -80,1 tỷ, VPL -69,5 tỷ, ACB -63 tỷ, MBB -51,5 tỷ, GMD -50,9 tỷ. Phía mua ròng có MSN +72,1 tỷ, TCB +64,4 tỷ, VIC +45,3 tỷ.