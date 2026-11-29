CTCP Dược phẩm Cửu Long (HoSE: DCL) mới đây đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 18-25/11/2026 theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Theo DCL, trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán ghi nhận xu hướng giảm, dẫn đến áp lực bán từ một số nhà đầu tư. Đồng thời, các công ty chứng khoán cũng điều chỉnh tỉ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu DCL, qua đó ảnh hưởng đến thanh khoản của mã này.

Cổ phiếu DCL liên tục giảm sàn kéo vốn hóa thị trường xuống dưới 2.000 tỷ đồng vào ngày 27/11 (Ảnh minh họa).

DCL cho biết những yếu tố trên tác động đến diễn biến giao dịch cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Công ty cũng cho biết không có hoạt động bất thường nào trong nội bộ có thể tác động đến giá cổ phiếu DCL.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DCL trải qua 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 18/11 đến ngày 25/11. So với mức giá 44.000 đồng/cổ phiếu ở kết phiên 17/11, đến ngày 25/11, cổ phiếu DCL đã giảm khoảng 30% xuống còn 30.700 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa thị trường xuống còn 2.242 tỷ đồng.

Diễn biến kém tích cực của giá cổ phiếu DCL (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, tại 2 phiên 26/11 và 27/11 nối tiếp sau đó, cổ phiếu DCL tiếp tục giảm sàn. Trong đó, tại ngày 27/11, DCL có giá mở cửa là 26.600 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên mức giá này đến khi kết thúc phiên. Động thái này khiến vốn hóa doanh nghiệp thụt lùi xuống dưới 2.000 tỷ đồng, còn lại 1.943 tỷ đồng.

Tại mức giá sàn, cổ phiếu này liên tục trong tình trạng dư bán lớn. Điển hình là kết phiên 27/11, khối lượng dư bán DCL lên tới 15,77 triệu cổ phiếu.

Trước đó, vào thời điểm tháng 4/2026, thị giá của cổ phiếu DCL cũng từng trải qua đợt giảm liên tiếp, kéo dài lên đến 9 phiên, trong đó có 5 phiên giảm sàn. Qua đợt giảm giá này, cổ phiếu DCL lao dốc từ mức gần 61.000 đồng/cổ phiếu xuống còn khoảng 37.150 đồng/cổ phiếu, giảm 39%.

Để cải thiện kết quả kinh doanh, DCL khẳng định đang nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đầu tư mạnh cho sản xuất, tăng cường kinh doanh các sản phẩm nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu ở ba mảng gồm dược phẩm, thiết bị y tế, viên nang rỗng.

Về kết quả kinh doanh, DCL ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 339 tỷ đồng, tăng 19%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng lên 300 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 39 tỷ đồng. Dù lợi nhuận gộp tăng, mức tăng của chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã gây sức ép đáng kể lên kết quả kinh doanh. Sau khi tính các khoản thu nhập khác và chi phí thuế, doanh nghiệp lỗ sau thuế 18 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 5,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DCL đạt 949 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng chuyển từ lãi 16 tỷ đồng sang lỗ 18 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DCL đạt 2.592 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.496 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn đạt 1.096 tỷ đồng. Ở nhóm tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 719 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với đầu năm. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 21 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả của DCL đạt 1.089 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 672 tỷ đồng lên 884 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 551 tỷ đồng lên 769 tỷ đồng.