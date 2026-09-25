Cổ phiếu đầu tư công đã hấp dẫn, sóng ngành sẽ 'bùng nổ' theo tốc độ giải ngân vào cuối năm?

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Nhận định về xu hướng thị trường trong bối cảnh hiện tại, ông Tạ Quốc Đạt, chuyên viên Tư vấn Chứng khoán của SSI cho rằng, thị trường đã trải qua 3 phiên giao dịch sau khi thị trường được nâng hạng.

Trước thời điểm nâng hạng, đa số nhà đầu tư kỳ vọng dòng tiền sẽ tích cực hơn. Tuy nhiên, thực tế dòng tiền hiện tại còn thấp hơn cả trước khi nâng hạng. Giá trị khớp lệnh hiện chỉ quanh 12.000 tỷ đồng/phiên, trong khi nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng.

Trong ngắn hạn, câu chuyện chính của thị trường vẫn xoay quanh lãi suất. Hiện Fed vẫn có khả năng tăng thêm một lần lãi suất tại kỳ họp cuối tháng 10. VN-Index đang đứng trước ngưỡng 1.800 điểm, nhưng theo quan sát, dòng tiền đang suy yếu nên ngưỡng này có khả năng bị xuyên thủng, kéo theo những nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Do đó, trong ngắn hạn, SSI thiên về việc nhà đầu tư nên thận trọng hơn với các vị thế ngắn hạn. Nhà đầu tư nên hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu để đưa tài khoản về mức an toàn và hạn chế sử dụng margin. Đối với những nhà đầu tư đang có vị thế ngắn hạn và đã có lợi nhuận, cũng nên cân nhắc chốt lời. Có thể chốt lời sớm hơn một chút so với mục tiêu ban đầu để bảo vệ thành quả.

"Để giải ngân, nhà đầu tư có thể chờ những phiên thị trường rung lắc mạnh. Trong đó cơ hội lớn nhất nằm ở nhóm ngân hàng", ông Đạt nói.

Cũng theo chuyên gia phân tích của SSI, nhóm đầu tư công là nhóm liên quan nhiều đến chính sách. Khi Nhà nước có những giai đoạn đẩy mạnh giải ngân, cùng với thông tin về các dự án mới, thông thường dòng tiền sẽ bắt đầu chảy vào nhóm cổ phiếu này.

Trong các chu kỳ trước, khi nhóm đầu tư công tăng, thường cả ngành sẽ tăng theo chứ không tăng riêng lẻ từng cổ phiếu. Hiện nay, nhìn chung dòng tiền vào nhóm này chưa xuất hiện. Vì vậy, trong ngắn hạn, ông Đạt cho rằng nhóm đầu tư công có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ để tích lũy quanh vùng đáy trước.

"Nhìn vào chu kỳ, nhóm này đã về những vùng giá thấp. Tuy nhiên, để cổ phiếu tăng được, cần có dòng tiền và thông tin hỗ trợ. Đặc thù của ngành này là phụ thuộc nhiều vào thông tin, nên trong ngắn hạn tôi vẫn đang quan sát", ông Đạt khuyến nghị.

Nhận định thêm về nhóm đầu tư công, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, Trưởng nhóm Chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư (SSI Research) cho biết: Cập nhật đến ngày 17/9, tổng vốn giải ngân đầu tư công cả nước đạt khoảng 540.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% kế hoạch năm 2026 được giao.

Nếu loại trừ khoảng 32.000 tỷ đồng vốn địa phương tiết kiệm dành cho các tuyến đường sắt như Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ này sẽ cao hơn, ở mức 54,6%.

Đây là con số tương đương với các năm trước và chưa tạo được ấn tượng quá lớn về tiến độ giải ngân đầu tư công trong năm nay. Tuy nhiên, điểm tích cực là phần hụt so với kế hoạch chủ yếu nằm ở một số dự án lớn. Trên diện rộng, khá nhiều dự án đã được thúc đẩy và triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch ban đầu.

Một số dự án quy mô lớn và mang tính cục bộ, như Vành đai 4 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài hay Tân Phú - Bảo Lộc, đang ảnh hưởng đến tiến độ chung. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mang tính hệ thống mà chủ yếu xuất phát từ những đặc thù riêng của từng dự án.

Chuyên gia phân tích của SSI vẫn kỳ vọng rằng tiến độ giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm sẽ được cải thiện tốt hơn. Dù con số tổng thể chưa thực sự ấn tượng, tốc độ giải ngân đã tăng dần trong những tháng gần đây.

Cần lưu ý, thời hạn giải ngân đầu tư công năm 2026 là 31/1/2027, tức chúng ta còn khoảng gần 20 tuần. Để đạt mục tiêu 95% kế hoạch, mỗi tuần cần giải ngân khoảng 22.000 tỷ đồng. Trong tuần gần nhất, con số này mới đạt khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, để đạt mục tiêu Chính phủ đặt ra, tốc độ giải ngân trong thời gian còn lại cần tăng lên khoảng 22.000 tỷ đồng mỗi tuần, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 17.000 tỷ đồng của tuần gần nhất.

Đây là thách thức, nhưng đồng thời cũng tạo kỳ vọng về một không khí giải ngân đầu tư công tích cực hơn trong những tháng cuối năm. Đây có thể trở thành một trong những động lực tích cực đối với dòng tiền và thanh khoản, không chỉ trên các thị trường của nền kinh tế mà cả các kênh tài sản như thị trường chứng khoán.

Các điểm nghẽn cũng đã được chủ động xử lý thông qua những thông tư và nghị định gần đây của Chính phủ, các bộ, ngành.

Tuy nhiên, nếu xét về lựa chọn cổ phiếu, nhóm cổ phiếu đầu tư công trên thị trường hiện vẫn khá suy yếu. Theo ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, kết quả kinh doanh của các cổ phiếu đầu tư công nhìn chung chưa đi cùng với sự tích cực của hoạt động giải ngân đầu tư công trong những năm vừa qua. Thực tế này không chỉ xảy ra trong năm 2026 mà đã xuất hiện ở các năm trước.

"Ngược lại, trong những giai đoạn đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, chúng ta thường thấy các nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu vận động tốt hơn. Tất nhiên, không nhất thiết phải là những cổ phiếu lớn mà có thể là các cổ phiếu quy mô nhỏ", ông Hiếu nhấn mạnh.