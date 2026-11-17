Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17-11 chịu áp lực bán mạnh trong bối cảnh dòng tiền vẫn còn yếu. VN-Index có thời điểm giảm gần 24 điểm, sau đó lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thu hẹp đà giảm còn hơn 10 điểm khi chốt phiên.

Các nhóm ngành tiếp tục phân hóa, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Đà giảm của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn gây áp lực lên chỉ số: VCB giảm 2,07%, GAS giảm 3,7%, VHM giảm 1,12%, BID giảm 2,05%, GVR giảm 2,8%, FPT giảm 1,8%...

Ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, điện và tiêu dùng vẫn duy trì đà tăng: KDH tăng 3,64%, CEO tăng 2,56%, KHG tăng 2,86%; POW tăng 3,11%, NT2 tăng 2,11%, HDG tăng 3,66%; DBC tăng 3,35%, MCH tăng 1,38%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm sâu. Trong đó, PVT giảm 5,26%, BSR giảm 4,72%, PLX giảm 3,51%, PVP giảm 4,47%, PVS giảm 3,14%, OIL giảm 4,07%...

Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng gần 360 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó, FPT, VCB và MBB là những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE sau 2 phiên mua ròng trước đó

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,17 điểm (0,59%), còn 1.726,7 điểm, với 110 mã tăng, 207 mã giảm và 62 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 6,31 điểm (2,48%), xuống 248,6 điểm, với 41 mã tăng, 73 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 15.000 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch gần 15.600 tỷ đồng, tăng khoảng 2.700 tỷ đồng so với phiên trước.