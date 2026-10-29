Cổ phiếu dầu khí giảm mạnh, PNJ và FPT 'dò đáy' mới

Biến động nhóm cổ phiếu lớn kết phiên 29/10. Nguồn: Vietstock Finance

Phiên 29/10, VN-Index giao dịch phần lớn thời gian dưới ngưỡng tham chiếu. Chỉ số đóng cửa ở mốc 1.755,61 điểm, giảm hơn 11 điểm so với kết phiên trước. HNX-Index cũng giảm 3,25 điểm, còn UPCoM giảm 1,64 điểm.

Thanh khoản duy trì mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt gần 15.700 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại chiếm khoảng 4.000 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng hơn 430 tỷ đồng - phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp.

Xét theo giá trị giao dịch ròng từng mã, TCB bị bán ròng mạnh nhất với 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với 115 tỷ đồng, SSI với 79 tỷ đồng. Các mã khác chịu áp lực bán ròng đáng kể khác là VHM 65 tỷ đồng, VPL 61 tỷ đồng, PVT 56 tỷ đồng; GMD, BSR, MSN hơn 30 tỷ đồng...

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng 83 tỷ đồng, tiếp đến là HPG 63 tỷ đồng, SHB 43 tỷ đồng, PPE 40 tỷ đồng, ACB 21 tỷ đồng...

Áp lực giảm của thị trường phiên hôm nay đến từ nhóm vốn hoá lớn. Chỉ số VN30 giảm hơn 13 điểm và lùi về mốc 1.877,18 điểm. Các mã tác động tiêu cực nhất là VHM -2,2%, TCX -2,3%, MSN -2,8%, LPB -2,1%, FPT -2,4%, BSR -3,8%, GAS -2,2%.

FPT lùi về mốc 52.700 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 7/2023 (đáy 3 năm). Đây là phiên thứ 5 liên tiếp cổ phiếu đầu ngành công nghệ đi xuống, bất chấp kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Theo công bố của doanh nghiệp, 9 tháng năm 2026, FPT đạt doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng mới công bố phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 30/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026.

PNJ chỉ còn giá hơn 16.000 đồng/cổ phiếu

Xét về nhóm ngành, áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ và năng lượng.

Trong nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế với VPB giảm 1,28%, STB giảm 1,62%, VIB giảm 1,06%, TPB giảm 0,77%, HDB giảm 0,66%, VCB giảm 0,52% và ACB giảm 0,23%. Các mã TCB, CTG và MBB đứng giá. Một số mã giữ được sắc xanh song mức tăng không đáng kể, gồm BID, SHB, MSB, EIB.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực khi SSI giảm 0,76%, VIX giảm 0,4%, TCX giảm 2,28%, ORS giảm 3,59%, VCK giảm 0,73%.

Tại nhóm bất động sản, VHM giảm 2,2%, NVL giảm 1,43%, DXG giảm 1,1%, KDH giảm 1,75% và PDR giảm 1,3%. Trong khi đó, VIC đứng giá, còn một số mã như TCH, KHG và VRE tăng nhẹ.

Ở nhóm tiêu dùng bán lẻ, MSN giảm 2,83%, VNM giảm 0,86%, MWG giảm 0,26% và PNJ giảm mạnh 6,41%. Ngược lại, FRT tăng 0,48%, DGW tăng 0,35%.

Với mức giảm trên, PNJ tiếp tục ‘dò đáy’ mới khi đóng cửa phiên ở giá 16.050 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 4/2017.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiêu cực nhất. Ngoài BSR, GAS như đã kể trên thì PVT, PVP, PPT giảm sàn; PVS giảm 4,69%, BSR giảm 3,83%, PLX giảm 3,82%, PVD giảm 2,39%, OIL giảm 2,31%...

Ở nhóm công nghiệp, xây dựng, cảng biển, nhiều cổ phiếu giảm sâu như VSC giảm 4,83%, GMD giảm 3,52%, TOS giảm 12,3%, HAH giảm 3%, VOS giảm 5,13%, GEE giảm 3,18%, CTD giảm 4,85%...

Giữa bối cảnh thị trường chịu áp lực bán, HPG của Hòa Phát nổi bật với mức tăng 2,17%, lên giá 21.200 đồng/cp. Một số cổ phiếu nguyên vật liệu khác cũng tăng giá như VGS tăng 3,21%, GVR tăng 1,43%, DPR tăng 1,84%, NTP tăng 2,09%, DGC tăng 1,22%...

Hoà Phát vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2026 với doanh thu 62.669 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, tăng 106% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 171.539 tỷ đồng và 23.746 tỷ đồng, tương ứng tăng 54% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và vượt 8% mục tiêu lợi nhuận.