Cổ phiếu dầu khí đồng loạt đỏ, PNJ thủng đáy 5 năm

Sắc xanh phủ rộng hơn ở những cổ phiếu thanh khoản thấp.

VN-Index chốt phiên sáng tăng yếu 0,02% (+0,41 điểm) với 140 mã xanh và 152 mã đỏ. Tổng giá trị khớp lệnh sang HoSE tăng nhẹ 8% so với sáng hôm qua nhưng vẫn chỉ đạt 4.857 tỷ đồng, loanh quanh ngưỡng thấp kỷ lục.

Diễn biến cân bằng ở độ rộng cổ phiếu là tín hiệu tích cực nhất sáng nay, cho thấy về tổng thể không có hiện tượng giao dịch cực đoan. Khi kết hợp với nền thanh khoản nhỏ, đây là trạng thái cung cầu không gặp nhau, đồng nghĩa với sự ổn định sau tuần trước điều chỉnh khá mạnh.

Dù vậy vẫn có những giao dịch nổi trội khác biệt, là hệ quả của dòng tiền vận động cục bộ. Nhóm giảm giá sáng nay ghi nhận áp lực lớn lên các cổ phiếu dầu khí khi giá dầu thế giới sụt giảm mạnh có tin xuất khẩu dầu của Saudi Arabia từ Biển Đỏ đang hồi phục nhanh nhờ đường ống Đông - Tây nối lại hoạt động sau một thời gian phải đóng cửa. Hôm qua cổ phiếu dầu khí đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng ấn tượng.

Đồng loạt các mã dầu khí giảm mạnh sáng nay, bao gồm cả các mã lớn như GAS giảm 1,53%, BSR giảm 1,85%, PLX giảm 1,65% tới PVT giảm 2,81%, PVD giảm 1,58%. Sàn HNX có PVC giảm 2,4%, PTV giảm 6,5%, POS giảm 2%, PVS gảim 1,6%, OIL giảm 1,5%... Trong 152 cổ phiếu đỏ của VN-Index có 68 mã giảm quá 1% thì dầu khí thanh khoản lớn nhất.

Trong nhóm giảm có PNJ giảm sàn sang phiên thứ 3 liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020. Cổ phiếu này chính thức thủng đáy 5 năm và nhịp điều chỉnh kéo dài sang phiên thứ 23 với biên độ -38,2%. Thanh khoản PNJ sáng nay đạt 49,2 tỷ đồng, không cao nhưng là do đã “trắng bên mua”.

Tính chung nhóm 68 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE sáng nay chỉ có 22 cổ phiếu đạt giao dịch quá 1 tỷ đồng, trong đó 10 mã đạt từ 10 tỷ trở lên. Điều này cho thấy áp lực bán có thể co cụm ở một vài cổ phiếu nhưng tổng thể thì vẫn yếu. DCM giảm 1,15%, DCL giảm 1,64%, PVP giảm 2,28%, PDR giảm 1,33% là các cổ phiếu khác đáng chú ý ngoài dầu khí.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá cũng xuất hiện một số giao dịch tích cực dù tương tự nhóm giảm, tổng thể vẫn là thanh khoản rất kém. Cụ thể, trong 140 cổ phiếu xanh có 59 mã tăng quá 1%, với 16 mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Các mã này không thể đại diện cho thị trường hay nhóm ngành nhưng ít nhất vẫn thể hiện hoạt động đầu cơ riêng lẻ vẫn còn.

POW tăng 3,54%, GVR tăng 3,3%, GEX tăng 2,3%, GEE tăng 4,03%, VGC tăng 4,53% là những cổ phiếu thanh khoản tốt nhất, tối thiểu 50 tỷ đồng trở lên. FRT tăng 1,34%, NT2 tăng 4,27%, GMD tăng 1,17%, BVH tăng 1,35%... cũng giao dịch khá sôi động. Vài mã trong số này có xu hướng tăng ngắn hạn khá tốt và rõ như VGC, BVH, trong khi đa phần chỉ là dao động thông thường hoặc bùng nổ một ngày.

Một điểm khá bất ngờ là giao dịch có phần sôi động hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trong bối cảnh thanh khoản tổng thể rất kém. Rổ VN30 hôm nay chỉ chiếm 44,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng cực thấp. Nhóm này giảm khoảng 4% thanh khoản trong khi sàn HoSE vẫn tăng 8,4%. Điều đó nghĩa là giao dịch đã tăng ở các mã vừa và nhỏ. Rất có thể các dòng tiền đầu cơ nhỏ đang lựa chọn các cổ phiếu “dễ chơi” hơn với thanh khoản không cần quá lớn.

Dù thanh khoản ít nhưng rổ VN30 vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp điểm số. VIC giảm 0,48%, VHM giảm 0,72%, TCB giảm 0,46% được cân bằng lại từ các mã như VCB tăng 0,69%, BID tăng 0,7%, CTG tăng 1,34%, VPB tăng 0,22%. VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,18% với 18 mã xanh và 10 mã đỏ. Ngoài hai mã dầu khí trong rổ này, các cổ phiếu còn lại đều chỉ giảm nhẹ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì mức giao dịch rất yếu, giá trị bán ra ở HoSE mới đạt 748,4 tỷ đồng, nhỉnh hơn sáng hôm qua chút ít. Vị thế ròng đạt -316,9 tỷ nhưng không có cổ phiếu nào bị bán đột biến. Rút vốn nhiều nhất là TCB -71,1 tỷ, PNJ -48,4 tỷ, NVL -43,7 tỷ, VIC -34,8 tỷ. Phía mua ròng có MSN +40,7 tỷ, POW +21,5 tỷ.