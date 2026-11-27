Sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành trong phiên giao dịch ngày 27/11. Ảnh: Vietstock Finance.

Sau phiên giảm mạnh nhất trong 4 tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tìm lại được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 27/11, khi lực cầu gia tăng về cuối phiên, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và năng lượng.

Kết phiên, VN-Index tăng hơn 24 điểm, lên 1.653,9 điểm. HNX-Index tăng 1,54 điểm, lên 228 điểm; trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,22 điểm, còn khoảng 118 điểm.

Thanh khoản thị trường giảm đáng kể so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 12.232 tỷ đồng, tương ứng khối lượng gần 666 triệu cổ phiếu. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 11.269 tỷ đồng, giảm 29,76% so với phiên 26/11.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều sang mua ròng với tổng giá trị khoảng 517 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua vào 1.890 tỷ đồng và bán ra 1.373 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FPT dẫn đầu danh sách với giá trị 182 tỷ đồng, tiếp đến là MBB (79,6 tỷ đồng), BSR (55,5 tỷ đồng), HPG (52 tỷ đồng), VIC (44 tỷ đồng), MSN (42,6 tỷ đồng), PVS (38 tỷ đồng) và GAS (37 tỷ đồng).

Ngược chiều, GMD bị bán ròng mạnh nhất với 149 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm NLG (24 tỷ đồng), GEX (23,8 tỷ đồng), HDB (15 tỷ đồng) và VCB (14 tỷ đồng).

Nhóm dầu khí bật tăng, VIC dẫn dắt đà hồi phục

Động lực tăng điểm của VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và năng lượng. VIC là mã đóng góp tích cực nhất khi tăng 2,17% lên 235.000 đồng/cổ phiếu, mang lại hơn 8 điểm cho chỉ số.

Đáng chú ý, nhóm năng lượng tăng 6,39%, dẫn đầu mức tăng giữa các nhóm ngành. Hàng loạt cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá, trong đó BSR tăng hết biên độ 6,87%, đóng góp 1,7 điểm cho VN-Index. PVD, PVS và PVP cũng ‘chạm trần’ với mức tăng lần lượt là 6,77%, 10% và 6,81%.

GAS tăng 6,62%, đóng góp 2,37 điểm cho thị trường, các mã khác như PVT, PLX, OIL cũng tăng trên 6%.

Đà khởi sắc của nhóm cổ phiếu dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới phục hồi. Theo Reuters, giá dầu Brent chốt phiên 26/11 ở mức 96,57 USD/thùng, tăng 1,96 USD, tương đương 1,2%. Diễn biến này góp phần tạo thêm yếu tố hỗ trợ tâm lý đối với nhóm cổ phiếu năng lượng.

Cũng trong ngày 27/11, ngành dầu khí Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (27/11/1961 - 27/11/2026), đánh dấu chặng đường hình thành và phát triển của ngành.

Bên cạnh nhóm năng lượng, nhiều cổ phiếu ngân hàng và nguyên vật liệu cũng đóng góp tích cực cho chỉ số. MBB tăng lên 18.200 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,06 điểm cho VN-Index. LPB mang lại 0,99 điểm, TCB đóng góp 0,74 điểm và VPB góp 0,73 điểm. GVR hỗ trợ 1,03 điểm, còn HPG mang lại 0,53 điểm cho chỉ số.

FPT tăng 2,53% lên 44.600 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch gần 558 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lực cản lên chỉ số khá hạn chế. PGV là mã tác động tiêu cực nhất với 0,16 điểm; VNM, SAB và VCI cũng nằm trong nhóm kéo giảm, song mức ảnh hưởng không lớn.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 418 mã tăng giá, gồm 37 mã tăng trần; số mã giảm là 234, trong đó có 34 mã giảm sàn. Ngoài ra, 820 mã đứng giá tham chiếu.

Xét theo từng nhóm ngành, sắc xanh chiếm ưu thế tại nhóm ngân hàng với nhiều mã tăng như SHB, BID, VCB, CTG, ACB và STB. NAB và MSB giảm nhẹ, còn HDB giữ giá tham chiếu. Trong nhóm chứng khoán, VND và VIX tăng điểm; VCI giảm, còn SSI, HCM và SHS đứng giá.

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