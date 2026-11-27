Sắc xanh bao phủ thị trường

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27-11 phục hồi tích cực khi lực bán giảm mạnh. Hầu hết các nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, tiêu dùng… đều khởi sắc.

Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành tâm điểm thị trường khi đồng loạt tăng mạnh. Hàng loạt cổ phiếu tăng trần hoặc sát trần như BSR, PVD, PVS, PVP; PVT tăng 6,7%, PLX tăng 6,16%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng phục hồi vào cuối phiên, dù trong phiên nhiều mã từng giảm sâu sau thông tin 3/4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá nhưng không có người đăng ký tham gia. Cụ thể, NVL tăng 6,1%, IDC tăng 3,21%, VIC tăng 2,17%, DXG tăng 2,46%, NLG tăng 1,6%; riêng DIG giảm 1,06%. Cổ phiếu CII cũng giảm 1,56%.

Một điểm tích cực khác là khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 562,6 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp trước đó.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,22 điểm (1,49%), lên 1.653,9 điểm, với 217 mã tăng, 93 mã giảm và 59 mã đứng giá. HNX-Index tăng 1,54 điểm (0,68%), lên 228,11 điểm, với 68 mã tăng, 58 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt gần 11.200 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt gần 11.800 tỷ đồng, giảm khoảng 5.000 tỷ đồng so với phiên trước.