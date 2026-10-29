Cổ phiếu dầu khí bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 29/10 trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, nhóm dầu khí trở thành tâm điểm bán tháo với hàng loạt mã giảm sâu, trong khi lực cầu tại một số cổ phiếu thép và ngân hàng không đủ giúp thị trường đảo chiều.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh sau khi mở cửa quanh vùng 1.767-1.768 điểm. Song, áp lực bán gia tăng vào cuối phiên sáng, có thời điểm kéo VN-Index xuống gần 1.752 điểm.

Sang phiên chiều, thị trường xuất hiện một số nhịp hồi phục nhưng dòng tiền mua lên không đủ mạnh để duy trì đà tăng. Chỉ số chủ yếu dao động quanh vùng 1.753-1.759 điểm trước khi đóng cửa ở mức thấp.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt lao dốc

Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm (-0,6%) xuống 1.755,61 điểm. HNX-Index giảm 3,25 điểm (-1,3%) xuống 256,61 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 1,64 điểm (-1,3%) còn 124,10 điểm.

Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 15.695 tỷ đồng. Riêng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 14.505 tỷ đồng, giảm 5% so với phiên trước.

Xét trên toàn thị trường, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo với 412 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn), 227 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần) trong khi có 867 mã đứng giá.

Với 7 mã tăng, 19 mã giảm và 4 mã đứng giá, chỉ số đại diện rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 giảm 13 điểm xuống 1.877 điểm

Điểm nhấn đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay đến từ nhóm dầu khí khi sắc đỏ bao phủ hầu hết cổ phiếu trong ngành.

VN-Index ngắt nhịp hồi phục và giảm mạnh trở lại. Ảnh: TradingView.

Trong đó, PVT, PVP, PPT là những mã giảm mạnh nhất trong nhóm dầu khí khi đều “nằm sàn”. Trong khi đó, BSR (-3,8%), PVS (-4,7%), PLX (-3,8%), PVD (-2,4%), OIL (-2,3%), PVC (-3,4%) cũng chịu áp lực bán mạnh. Diễn biến này khiến nhóm năng lượng trở thành một trong những khu vực giảm sâu nhất thị trường.

Áp lực từ nhóm dầu khí cũng tác động tiêu cực đến chỉ số chung. Trong đó, BSR nằm trong nhóm 10 cổ phiếu gây ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index.

Không riêng dầu khí, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm công nghiệp, vận tải biển và cảng biển cũng giảm sâu, tiêu biểu có VSC (-4,8%), GMD (-3,5%), CII (-2,2%) và GEX (-0,4%) đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu.

Tại nhóm bất động sản, diễn biến phân hóa tiếp tục xuất hiện. Trong khi VIC đứng giá tại 241.000 đồng/cổ phiếu, VHM giảm 2,2% xuống 62.100 đồng/cổ phiếu. Các mã NVL (-1,4%), DXG (-1,1%), KDH (-1,8%) và PDR (-1,3%) cũng chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm công nghệ thông tin cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh khi đại diện lớn nhất là FPT giảm 2,4% xuống 52.700 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm tiêu dùng, MSN giảm 2,8% trong khi MCH (-1,8%), VNM (-0,9%) và MWG (-0,3%) cùng đóng cửa trong sắc đỏ.

Số ít cổ phiếu lớn giữ được sắc xanh

Trái ngược diễn biến ảm đạm của phần lớn thị trường, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát trở thành điểm sáng đáng chú ý khi tăng 2,2% lên 21.200 đồng/cổ phiếu.

Đà tăng của HPG diễn ra sau khi Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 23.746 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Bên cạnh HPG, một số cổ phiếu khác trong nhóm bất động sản cũng duy trì sắc xanh như GVR (+1,4%) và VPL (+1,4%).

Tại nhóm ngân hàng, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét. BID (+0,6%), SHB (+0,5%) và MSB (+0,3%) giữ được đà tăng, trong khi CTG, MBB và TCB đóng cửa tại tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, STB (-1,6%), VPB (-1,3%), VCB (-0,5%), HDB (-0,7%), LPB (-2,1%) và VIB (-1,1%) đồng loạt giảm giá.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng khoảng 430 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tập trung tại TCB (-118 tỷ đồng), FPT (-114 tỷ đồng), SSI (-78 tỷ đồng).

Ngược lại, VPB dẫn đầu danh sách được mua ròng với 83 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (+63 tỷ đồng), SHB (+43 tỷ đồng).