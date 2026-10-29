Cổ phiếu dầu khí bị bán tháo

Khép phiên giao dịch 29-10, VN Index giảm 11 điểm (0,62%), xuống còn 1.755,6 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện HoSE với 215 mã giảm, trong khi chỉ có 97 mã tăng.

Tâm điểm bán tháo trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí. Hàng loạt mã như BSR, GAS, PLX và PVT đồng loạt chịu áp lực bán mạnh, trở thành lực cản đáng kể đối với chỉ số.

Ở chiều ngược lại, HPG đóng vai trò “đầu kéo”, góp phần nâng đỡ thị trường, giúp VN Index tránh được phiên giảm sâu hơn.

Không chỉ chịu áp lực từ nhóm dầu khí, thị trường còn đối mặt với tình trạng dòng tiền suy yếu. Thanh khoản trên HoSE tiếp tục duy trì ở mức thấp, với 619 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 14.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 565 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung tại TCB (118 tỷ đồng), FPT (114 tỷ đồng), SSI (78 tỷ đồng), VHM (64 tỷ đồng) và VPL (60 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu danh sách được khối ngoại gom ròng với 83 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (63 tỷ đồng), SHB (43 tỷ đồng) và VCB (21 tỷ đồng).

Diễn biến phiên 29-10 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Trong bối cảnh thanh khoản thấp và khối ngoại liên tục bán ròng, áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn nếu dòng tiền chưa sớm cải thiện.