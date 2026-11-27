VN-Index phục hồi với thanh khoản thấp hôm nay.

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 1653,9 điểm, tăng 1,49% tương đương +24,22 điểm. So với phiên sáng kết quả này khá hơn hẳn (tăng 0,84%/+13,77 điểm).

Thực ra nửa đầu phiên chiều thị trường không tốt như vậy, vẫn xuất hiện những đợt chốt lời, VN-Index tạo đáy lúc 2h chỉ tương đương mức chốt phiên sáng. Tuy nhiên 30 phút còn lại và đợt ATC bên mua gia tăng sức mạnh đẩy giá lên khá tốt.

Một con số thể hiện khá trực quan diễn biến này là độ rộng. Chốt phiên sáng VN-Index có 160 mã xanh và 117 mã đỏ, đến 2h chiều cũng chỉ là 163 mã xanh/127 mã đỏ nhưng kết phiên tới 217 mã xanh và 93 mã đỏ. Có thể thấy số lớn cổ phiếu đổi màu giá trong khoảng 30 phút cuối.

Cổ phiếu dầu khí gây bất ngờ lớn trong phiên chiều khi có dòng tiền đẩy giá rất tốt. BSR chốt phiên sáng thuộc loại yếu, chỉ tăng 0,89%. Chiều nay, đặc biệt từ sau 2h, được đẩy giá tăng vù vù. Đóng cửa BSR kịch trần, tức là riêng chiều nay tăng tới 5,93% so với phiên sáng. Thanh khoản buổi chiều cũng cao gấp 4,3 lần phiên sáng. GAS cũng mạnh đồng nhịp, riêng chiều nay tăng thêm 5,69% nữa và đóng cửa tăng 6,62%, thanh khoản thậm chí gấp 8,3 lần buổi sáng. PVD, một mã dầu khí khác, kịch trần còn sớm hơn BSR. Trên HNX có thêm PVS cũng đóng cửa giá trần. Loạt cổ phiếu dầu khí khác đều rất mạnh: PLX tăng 6,16%, PVT tăng 6,7%, PTV tăng 10%, PVC tăng 8,5%, OIL tăng 6,2%, PVB tăng 5,6%...

Ngoài BSR và GAS có ảnh hưởng tốt đến VN-Index trong nhóm VN30, các blue-chips khác cải thiện giá rõ nét chủ yếu là ngân hàng. LPB chiều nay tăng thêm 2,13%, chốt tăng 4,84%. MBB tăng thêm 1,96%, chốt tăng 2,82%. TCB tăng thêm 2,03%, chốt tăng 2,54%. VPB tăng thêm 1,52%, chốt tăng 1,78%.

Điểm đáng tiếc là các trụ còn lại thay đổi ít. VIC chiều nay thậm chí tụt nhẹ 0,51% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 2,17%. VHM cũng để mất 0,67%, còn tăng 0,17%. VCB, BID, CTG chiều nay lên giá yếu. Thống kê rổ VN30 cũng có 18 mã cải thiện giá so với phiên sáng và 8 mã tụt giá. Thanh khoản rổ này buổi chiều cũng tăng gần 25% so với phiên sáng, xác nhận có yếu tố mua nâng giá chủ động.

Với cổ phiếu vừa và nhỏ, diễn biến giá cũng rất tích cực. Ngoài độ rộng đóng cửa tốt hơn hẳn phiên sáng, mặt bằng giá cũng thật sự được nâng lên. Cụ thể, chốt phiên sáng HoSE mới có 65 cổ phiếu tăng giá hơn 1%, kết phiên tới 124 mã. Tuy nhiên khác với nhóm blue-chips, thanh khoản của các mã vừa và nhỏ tăng không nhiều chiều nay. Toàn sàn HoSE ghi nhận thanh khoản tăng 20% so với buổi sáng tương đương gần 836 tỷ đồng thì 62% mức tăng là nhờ giao dịch của VN30.

Dù vậy, thanh khoản thấp nhưng giá vẫn tăng mạnh cho thấy có yếu tố giảm bán rõ nét. Hầu hết những mã hàng đầu về thanh khoản và giá tăng mạnh là thuộc VN30 (16 mã tăng hơn 1% thuộc nhóm này) nhưng midcap cũng xuất hiện GMD khớp 322,5 tỷ đồng, giá tăng 1,33%; GEX khớp 195,3 tỷ, giá tăng 1,08%; NVL khớp 123,8 tỷ, giá tăng 6,1%; TCH khớp 114 tỷ, giá tăng 4,08%; VND khớp 101,7 tỷ, giá tăng 2,25%.

Điểm bất ngờ là chiều nay khối ngoại tham gia mua rất nhiệt tình. Khối này giải ngân mới khoảng 1.194 tỷ đồng trên HoSE, tăng 61% so với buổi sáng trong khi bán ra lại giảm nhẹ 2%. Vị thế ròng nhờ đó vọt lên +518,4 tỷ đồng, gấp gần 10 lần phiên sáng (+52,5 tỷ). Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là FPT +181,9 tỷ, MBB +79,6 tỷ, BSR +55,5 tỷ, HPG +52,3 tỷ. Phía bán ròng có GMD -149,4 tỷ, NLG -24,1 tỷ, GEX -23,9 tỷ.