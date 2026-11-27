Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Ảnh: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên hồi phục tích cực ngày 27/11 sau cú giảm mạnh gần 58 điểm trong phiên trước. Lực cầu bắt đáy xuất hiện ngay từ đầu phiên, giúp VN-Index duy trì sắc xanh và liên tục nới rộng đà tăng.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau thông tin liên quan đến chính sách thuế của Mỹ. Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam ngày 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết mức thuế Mỹ áp dụng đối với Việt Nam sẽ thấp hơn nhiều so với mức 35%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,22 điểm lên 1.653,9 điểm. Trên sàn HOSE, sắc xanh chiếm ưu thế với 231 mã tăng giá, trong đó có 10 mã tăng trần, trong khi chỉ có 98 mã giảm giá, gồm 10 mã giảm sàn.

Nhóm bất động sản góp phần đáng kể vào đà hồi phục của thị trường. NVL tăng 6,1%, TCH tăng 4,08%, VRE tăng 2,82%, DXG tăng 2,46%, VIC tăng 2,17% và VHM tăng 0,17%.

Cùng với bất động sản, nhóm dầu khí ghi nhận nhiều mã tăng mạnh dù giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 82 cent, tương đương 0,87%, xuống 93,79 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 35 cent, tương đương 0,42%, xuống 83,33 USD/thùng.

Sau chuỗi phiên giảm sâu, lực cầu bắt đáy tập trung vào nhiều cổ phiếu dầu khí. BSR tăng 6,87%, PVD tăng 6,77% và PVP tăng 6,81%, đều tăng trần. GAS tăng 6,62%, PVT tăng 6,7% và PLX tăng 6,16%, đều ở sát mức giá trần.

Diễn biến tích cực cũng lan sang nhóm phân bón và hóa chất. DPM tăng 3,45%, DCM tăng 2,87%, CSV tăng 1,5% và BFC tăng 5%.

Nhóm ngân hàng cũng cải thiện đáng kể về diễn biến giá. KLB của KienlongBank tăng trần 6,99% lên 12.250 đồng/cổ phiếu. LPB tăng 4,84%, MBB tăng 2,82%, TCB tăng 2,54%, VPB tăng 1,78% và EIB tăng 1,69%.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng tăng giá, góp phần nâng đỡ chỉ số. GVR tăng 4,53%, FRT tăng 6,04%, MWG tăng 2,69%, GEE tăng 2,61%, FPT tăng 2,53%, VJC tăng 1,27% và BVH tăng 1,48%.

Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 600 tỷ đồng trên toàn thị trường sau những phiên bán ròng trước đó. FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 181,9 tỷ đồng, tiếp theo là MBB với 79,62 tỷ đồng, BSR 55,5 tỷ đồng và HPG 52,26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GMD chịu áp lực bán ròng lớn nhất với giá trị hơn 149 tỷ đồng. NLG, GEX và HDB lần lượt bị bán ròng 24,08 tỷ đồng, 23,85 tỷ đồng và 15,2 tỷ đồng.

Phiên tăng hơn 24 điểm giúp VN-Index lấy lại một phần đáng kể số điểm đã mất trong phiên trước, với lực cầu bắt đáy lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn cho thấy sự giằng co mạnh sau nhịp giảm sâu. Việc VN-Index phục hồi cùng thanh khoản và dòng tiền trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên giao dịch tiếp theo.