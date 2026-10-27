Cổ phiếu đáng chú ý ngày 27/10: GAS, OCB, VGC. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Tổng công ty Viglacera (VGC), với giá mục tiêu lần lượt là 96.300 đồng/cổ phiếu, 12.150 đồng/cổ phiếu và 51.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 96.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 19,6%.

Theo KBSV, triển vọng kinh doanh của Tổng công ty Khí Việt Nam được hỗ trợ bởi giá dầu duy trì ở mức cao, sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gia tăng và khả năng mở rộng nguồn cung khí trong dài hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu doanh nghiệp đạt 81.328 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 8.805 tỷ đồng, tăng 17%. Riêng mảng khí khô và LNG ghi nhận doanh thu 45.674 tỷ đồng, tăng 88%, trong đó sản lượng khí khô tăng 16%, nhờ nhu cầu tiêu thụ khí của các nhà máy điện tăng 26%.

KBSV cho rằng giá dầu Brent được kỳ vọng dao động trong khoảng 85–95 USD/thùng trong ngắn hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho PV GAS hưởng lợi từ chênh lệch giữa giá bán khí tham chiếu theo giá dầu và giá mua khí đầu vào tại các mỏ lâu đời ở bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Về dài hạn, những thay đổi trong chính sách dầu khí có thể thúc đẩy phát triển các mỏ cận biên, mỏ vệ tinh, bổ sung nguồn khí cho hệ thống hiện hữu.

Bên cạnh đó, hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Shell được kỳ vọng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn hàng và hạn chế rủi ro biến động giá đầu vào.

KBSV dự phóng doanh thu PV GAS năm 2026 đạt 161.305 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 12.977 tỷ đồng, tăng 14%. Năm 2027, doanh thu dự kiến đạt 173.560 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13.614 tỷ đồng. Kết hợp phương pháp chiết khấu dòng tiền và EV/EBITDA, KBSV đưa ra giá mục tiêu 96.300 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Chứng khoán DSC khuyến nghị mua cổ phiếu OCB với giá mục tiêu 12.150 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 10,5%.

Theo DSC, triển vọng của Ngân hàng TMCP Phương Đông được hỗ trợ bởi khả năng cải thiện chất lượng tài sản và phục hồi biên lãi ròng (NIM).

Trong quý II/2026, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng 24,7%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5%, hoàn thành 35,5% kế hoạch năm.

Thu nhập lãi thuần tăng gần 16%, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng 46,8%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 32,9% nhờ kiểm soát chi phí, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh.

DSC dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2026 của OCB đạt 5.389 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm trước. NIM được kỳ vọng phục hồi lên 3,11%; ngân hàng cũng có thể hưởng lợi nếu được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tăng trưởng tín dụng.

DSC định giá OCB theo phương pháp P/B với hệ số mục tiêu 0,97 lần, tương đương mức trung bình 5 năm, kết hợp giá trị sổ sách dự phóng năm 2026 đạt 12.571 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm phân tích lưu ý rủi ro từ tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) thấp, áp lực chi phí vốn và chất lượng các khoản cho vay bất động sản.

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị mua cổ phiếu VGC với giá mục tiêu 51.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng khoảng 12%.

Theo VPBankS, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng của Tổng công ty Viglacera trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực sản xuất dịch chuyển về miền Bắc. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực này thu hút khoảng 8,63 tỷ USD vốn FDI sản xuất đăng ký mới, chiếm hơn 80% tổng vốn cả nước.

VPBankS dự báo diện tích đất khu công nghiệp Viglacera bàn giao đạt khoảng 151ha trong năm 2026, tăng 38% so với cùng kỳ, trước khi tăng lên 183ha năm 2027. Doanh thu mảng khu công nghiệp dự kiến lần lượt đạt 4.208 tỷ đồng và 5.091 tỷ đồng trong hai năm này.

Khu công nghiệp Thuận Thành I, có tổng diện tích 250ha với khoảng 184ha đất thương phẩm, là một trong những dự án đáng chú ý. Viglacera định hướng phát triển dự án theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, phục vụ nhóm khách thuê công nghệ cao.

Ngoài ra, mảng vật liệu xây dựng ghi nhận tín hiệu hồi phục trong nửa đầu năm, với doanh thu kính tăng 97,3%, gạch ốp lát tăng 11,1% và sứ vệ sinh tăng 24% so với cùng kỳ. Các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm nhập khẩu được kỳ vọng giảm áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước.

VPBankS dự báo doanh thu Viglacera năm 2026 đạt khoảng 14.700 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.849 tỷ đồng, tăng 16%. Năm 2027, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 23%, lên khoảng 2.277 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được dự báo đạt 14,8% năm 2026 và 16,8% năm 2027.