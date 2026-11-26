Giao dịch viên tại Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt (VFS). Ảnh: Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HoSE: SAB), mua đối với cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HoSE: HVN) và CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HoSE: HT1), với giá mục tiêu lần lượt 48.500 đồng, 33.100 đồng và 15.800 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán DSC khuyến nghị theo dõi SAB với giá mục tiêu 48.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 10%.

Theo DSC, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 20.029 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 7%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 6.684 tỷ đồng, tăng 4%, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ giảm 9%, xuống 1.232 tỷ đồng. DSC cho rằng mức giảm lợi nhuận chủ yếu do nền so sánh cao từ các khoản thu nhập và hoàn nhập chi phí một lần trong cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, biên lợi nhuận gộp của Sabeco đạt 38,1%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ, nhờ lợi thế chốt giá nguyên liệu từ trước và các đợt tăng giá bán. Tuy nhiên, DSC nhận định biên lợi nhuận gộp có thể chịu áp lực từ năm 2027 khi giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Theo DSC, kết quả kinh doanh quý IV/2026 của Sabeco có thể được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đến sớm và nhu cầu nhập hàng trước thời điểm áp dụng mức thuế mới. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh nhập hàng trong quý cuối năm có thể khiến kết quả kinh doanh quý I/2027 chịu áp lực do một phần doanh số đã được ghi nhận trước đó.

DSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Sabeco đạt 26.954 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.744 tỷ đồng, tăng 7%.

Về định giá, cổ phiếu SAB đang giao dịch tại mức P/E khoảng 11,8 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 18,87 lần. Dù vậy, DSC cho rằng triển vọng tăng trưởng còn hạn chế trước áp lực cạnh tranh, chi phí đầu vào và chính sách thuế mới.

Đối với HVN, Chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị mua với giá mục tiêu 33.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá gần 36%.

Theo FPTS, triển vọng kinh doanh ngắn hạn của Vietnam Airlines tiếp tục chịu áp lực từ giá nhiên liệu bay neo cao, dù doanh thu vẫn duy trì tăng trưởng nhờ chính sách điều chỉnh giá vé và hoạt động cung cấp nhiên liệu của công ty con Skypec.

FPTS dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Vietnam Airlines đạt 160.921 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 51,7%, xuống còn 3.476 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách được dự báo tăng 20,8%, đạt 115.238 tỷ đồng, nhờ chính sách tăng giá vé. Ngược lại, lượng khách vận chuyển có thể giảm khoảng 3% khi hãng chủ động cắt giảm tần suất bay nhằm hạn chế tác động từ chi phí nhiên liệu.

Đối với giai đoạn 2027-2030, FPTS kỳ vọng kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines sẽ phục hồi khi giá nhiên liệu hạ nhiệt và hãng tiếp tục mở rộng mạng đường bay quốc tế.

Cụ thể, doanh thu vận tải hành khách được dự báo tăng trưởng bình quân 9%/năm, nhờ mở rộng các đường bay thẳng dài đến châu Âu, châu Úc, Nam Á và Đông Bắc Á, đồng thời duy trì tăng trưởng tại thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, FPTS giả định giá nhiên liệu Jet A1 có thể giảm 33% trong năm 2027 nếu căng thẳng tại Trung Đông được giải quyết. Cùng với việc gia tăng tỷ trọng tàu bay sử dụng động cơ thế hệ mới, biên lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines được kỳ vọng cải thiện từ 9% năm 2026 lên 13% năm 2027 và 17% vào năm 2030.

FPTS cũng kỳ vọng quá trình tái cấu trúc tài chính tiếp tục giúp giảm áp lực đòn bẩy tài chính, cải thiện khả năng thanh toán ngắn hạn và tạo thêm nguồn lực mở rộng đội bay.

Đáng chú ý, nhóm phân tích kỳ vọng HVN có thể thoát khỏi diện kiểm soát giao dịch từ năm 2027, sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn thứ hai quy mô khoảng 13.000 tỷ đồng và tiếp tục thu hẹp lỗ lũy kế.

Tuy nhiên, FPTS lưu ý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến triển vọng của Vietnam Airlines, gồm biến động giá nhiên liệu, áp lực cạnh tranh từ Vietjet và Sun PhuQuoc Airways, cũng như khả năng chậm bàn giao tàu bay do những gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Với HT1, Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị mua, giá mục tiêu 15.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá lên tới 27%.

Theo SSI, triển vọng tăng trưởng của Vicem Hà Tiên được hỗ trợ bởi nhu cầu xi măng phục hồi tại thị trường phía Nam, đặc biệt từ các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, Vành đai 3 và 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới cao tốc Bắc - Nam.

Nhóm phân tích dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng khu vực phía Nam tăng khoảng 12% trong cuối năm 2026.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã tăng khoảng 9% giá bán bình quân nhưng vẫn duy trì tăng trưởng sản lượng. SSI đánh giá điều này phản ánh sự phục hồi của nhu cầu thị trường, đồng thời cho thấy khả năng chuyển phần chi phí nguyên liệu tăng thêm sang giá bán của Vicem Hà Tiên.

Trên cơ sở đó, SSI dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2026 đạt khoảng 511 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm trước. Sang năm 2027, lợi nhuận dự kiến tiếp tục tăng 12,3%, lên 574 tỷ đồng, nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Dù vậy, SSI lưu ý rủi ro từ biến động giá than và điện, tình trạng dư cung xi măng cũng như khả năng giải ngân đầu tư công chậm hơn kỳ vọng. Trong đó, chi phí than chiếm khoảng 35-40% giá vốn của HT1, khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp nhạy cảm với diễn biến giá năng lượng.